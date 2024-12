Pioli lascia il Milan a fine stagione, è ufficiale. Il club: “interrotto il rapporto professionale”

Non è un esonero. Il tecnico lascerà il club con una buonuscita e sarà libero di trovare subito un’altra squadra. Su di lui Napoli, Atalanta e Bologna

L’annuncio era atteso per oggi ed è arrivato. Stefano Pioli lascerà il Milan a fine stagione. Il club e l’allenatore hanno trovato l’accordo. Non si tratta di un’esonerò, Pioli riceverà una buona uscita e sarà subito libero di trovare un’altra squadra.

Il comunicato del Milan

“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019.

Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club.

Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato“.

Pioli all’Atalanta se Gasperini decidesse di andare via (Libero)

Dopo la vittoria in Europa League con l’Atalanta, il futuro di Gian Piero Gasperini verrà deciso nei prossimi giorni. Il tecnico è stato più volte accostato al Napoli, ma non è detto che la dirigenza della Dea se lo faccia scappare. Se dovesse approdare alla corte di De Laurentiis, il club dei Percassi potrebbe virare su Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan. Libero ieri scriveva:

La volontà dell’Atalanta è chiara: trattenere Gasperini prolungandogli il contratto. Restano però da capire le intenzioni dell’allenatore. Il Napoli è in pressing su di lui, ritenuto il profilo ideale per costruire sulle macerie della disastrosa stagione post-scudetto. Nel caso in cui il tecnico piemontese dovesse partire, l’Atalanta potrebbe andare su Stefano Pioli: nonostante l’addio turbolento con il Milan, resta un allenatore esperto e che si sposerebbe bene con gli obiettivi della società.

