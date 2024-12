Maresca al Chelsea, “il mio gioco” al potere: Premier sottomessa “all’effetto Guardiola” (Telegraph)

“È un allenatore completamente devoto al suo stile di gioco. Dopo Arteta, tutti sperano di trovare un nuovo Guardiola”

“L’idea”, la chiamano in Inghilterra. Altrimenti detta “il mio gioco”. Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del Chelsea. “L’ultimo discepolo di Pep Guardiola ad occupare un posto di rilievo in Premier League e, come il suo ex mentore, è un allenatore completamente devoto al suo stile di gioco”, scrive il Telegraph

L’idea “è un mondo di terzini invertiti, dominio totale della palla, affaticamento mentale e fisico degli avversari, rotture spietate delle linee e sovraccarichi”. Maresca è uno “ossessionato dai piccoli dettagli, ha sorpreso i giocatori del Leicester insistendo fin dall’inizio sul fatto che ogni passaggio doveva essere effettuato con il piede giusto“.

Il fatto è che “Maresca ha completato solo un’intera stagione come capo allenatore, anche se ha concluso quella stagione vincendo campionato. Nonostante sei sconfitte nelle ultime dieci partite che hanno minacciato di mandare fuori rotta la candidatura alla promozione del Leicester”. Ad un certo sui forum dei tifosi s’era fatta largo l’ipotesi di un esonero. Per il Telegraph “Maresca aveva ereditato un club in ginocchio dopo una retrocessione a sorpresa, con la partenza di giocatori chiave come James Maddison, Youri Tielemans e Harvey Barnes. Per introdurre uno stile di gioco così unico e diverso ci è voluto coraggio e Maresca ha ottenuto la promozione e un titolo”.

Il giornale inglese scrive di “effetto Pep”, che influenza le assunzioni in Premier e in Europa dopo il successo di Mikel Arteta con l’Arsenal,

