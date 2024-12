Il Chelsea si allontana da Osimhen, l’agente non ha trovato l’accordo (Di Marzio)

Non decolla lo scambio con Lukaku. I contatti fino a un paio di settimane fa, con il Napoli e con Calenda, non hanno portato a far decollare questo scambio

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky esperto di calciomercato, riporta che lo scambio tra Chelsea e Napoli per Lukaku e Osimhen non si farà. L’agente dell’attaccante nigeriano non ha trovato l’accordo con il club inglese che quindi si allontana e punta ad altri profili. Di conseguenza si allontana anche Lukaku.

Il Chelsea si è allontanato dall’ipotesi Osimhen

Le parole di Di Marzio:

«Da capire come finirà il discorso di Osimhen. Con il Chelsea, i contatti e la trattativa fino a un paio di settimane fa, con il Napoli e con il procuratore del giocatore, Calenda, non hanno portato a far decollare questo scambio con Lukaku. Il Chelsea sembra essersi assolutamente allontanato dall’ipotesi Osimhen e andrà su un altro attaccante. E quindi si allontana l’ipotesi che Lukaku possa sostituire Osimhen nel Napoli. Vedremo se il nigeriano avrà offerte sempre da Londra, sponda Arsenal»

Napoli, nessuna trattativa di scambio per Lukaku (Romano)

Nei giorni scorsi si era parlato molto di un possibile scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku; il nigeriano sarebbe quindi approdato dal Napoli al Chelsea, club per cui aveva dato priorità.

In più, Antonio Conte avrebbe allenato nuovamente l’attaccante belga, con cui ha un ottimo rapporto dai tempi dell’Inter.

Ma secondo quanto riportato oggi da Fabrizio Romano, Chelsea e Napoli non stanno lavorando ad uno scambio tra i due centravanti. I Blues, infatti, insistono nel pagamento della clausola rescissoria del belga di 38 milioni di sterline, per qualsiasi club.

Il Giornale aveva scritto sulla trattativa tra Napoli e Chelsea

Il Chelsea continua a corteggiare Victor Osimhen, ma non vorrebbe pagare la clausola da 130 milioni. Il numero 9 – non è un mistero – sogna la Premier League e ha messo i londinesi in cima alla lista delle sue preferenze, poiché vorrebbe giocare nel club reso grande dal suo idolo Drogba e magari emularne le gesta. I contatti sull’asse Napoli-Chelsea sono già partiti da qualche settimana, ma c’è ancora distanza sulle cifre del cartellino. Occhio quindi a un vecchio pupillo di Antonio Conte: quel Romelu Lukaku che farà presto ritorno a Londra dalla Roma, ma non rientra nei piani dei Blues. Big Rom potrebbe essere il sostituto ideale del nigeriano in una operazione da 90-100 milioni più appunto il cartellino del goleador (firmerebbe un triennale), che proprio Conte ha saputo sfruttare e valorizzare al massimo ai tempi dell’Inter. Tanto che il belga tornerebbe volentieri alle sue dipendenze. Sarebbe la soluzione ideale per tutti.

