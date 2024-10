Ziliani tuona: «Anche se il Napoli vince c’è lo scandalo dei due clamorosi rigori negati»

Tuona sui social il giornalista contro i due rigori, su Ngonge e Osimhen, negati al Napoli da Doveri nella sfida contro il Monza

Il Napoli non ha bisogno di nulla per contrastare il Monza se non la presenza dei suoi calciatori e si è visto in campo con le reti messe a segno nell’ordine da Osimhen, Politano; Zielinski e Raspadori. Restano però dei dubbi su alcune scelte arbitrali di Doveri. Come ade esempio il contatto in area tra Zerbi e Ngonge al 33esimo di Monza-Napoli: Zerbin stende Ngonge in area di rigore da dietro agganciandolo ma l’arbitro non fischia.

Monza-Napoli la moviola

Per assurdo il tiro dagli 11 metri non viene concesso nonostante la revisione al VAR. Perplesso anche lo stesso Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista DAZN intervenuto in diretta: «Non sono d’accordo con questo decisione».

Non concorda neanche il giornalista Paolo Ziliani che sui social tuona

In Italia funziona così. Orsato punisce col giallo anziché col rosso un’entrata paurosa di Saelemaekers su Zortea e il VAR non dice nulla per non irritare Orsato. Doveri non dà rigore per un atterramento di Ngonge da parte di Zerbin e il VAR non dice nulla per non dispiacere Doveri. Serie A: il campionato dove la sola cosa che conta è non contraddire gli arbitri. Bello no?

Per Ziliani sono due gli episodi dubbi della partita in cui il Napoli avrebbe meritato il rigore

Anche se il Napoli vincerà la partita, la vergogna e lo scandalo dei due clamorosi rigori negatigli da arbitro e VAR sullo 0-1 e sul 3-2 vanno denunciati. Rigori chiari, solari ed evidenti anche in diretta e a occhio nudo. Senza pudore.

