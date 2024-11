Per tenere l’Inter, Zhang pronto a chiudere il prestito Oaktree con un altro prestito da Pimco (Tuttosport)

“Questa nuova operazione con Pimco dovrebbe avere una durata triennale, quindi con un nuovo orizzonte fissato al 2027”

Steven Zhang è destinato a rimanere al timone dell’Inter. Il presidente nerazzurro sta contrattando con Pimco, una delle società finanziarie più grandi al mondo. Pimco ha intenzione di rilevare il debito con Oaktree di circa 385 milioni di dollari. Insomma, si tratterebbe di un prestito per rifinanziare un altro prestito.

“TuttoSport” con Stefano Sacchi scrive:

Potrebbe restare in California il paracadute finanziario di Suning per il controllo dell’Inter: da Los Angeles, dove ha sede Oaktree, a Newport Beach, dove si trova il quartier generale di Pimco, acronimo di Pacifi c Investment Management Company, una delle società finanziarie più grandi del mondo. Gestisce una massa enorme di investimenti: circa 2.000 miliardi di dollari. È guidata da un amministratore delegato francese: Emmanuel Roman, 60 anni, nato a Parigi, tifoso dell’Arsenal. Pimco starebbe effettuando una due diligence sui conti del club nerazzurro con l’intenzione di rilevare il debito di Suning con Oaktree, pari a circa 385 milioni di dollari interessi compresi. La svolta arriva a un mese esatto dalla scadenza del rimborso del maxi-prestito concesso da Oaktree alla famiglia Zhang per uscire dal momento delicato della primavera 2021.

Zhang lavora ad un accordo con Pimco di durata triennale: 2027 sarà il nuovo orizzone

Questa nuova operazione con Pimco dovrebbe avere una durata triennale, come la precedente con Oaktree, quindi con un nuovo orizzonte fissato al 2027. Lo schema del prestito potrebbe prevedere oltre al pagamento degli interessi anche una forma di partecipazione al fatturato del club in caso di superamento di una certa soglia di ricavi o del raggiungimento di obiettivi economici prefi ssati. In questo tipo di prestiti talvolta rientra anche la conversione del finanziamento in quote dell’azienda. In questa ottica il controllo di Pimco potrebbe essere superiore a quello esercitato da Oaktree.

