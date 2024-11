A Madrid calda accoglienza per Xavi, i tifosi del Barça intonano il coro “Xavi resta” (Mundo Deportivo)

“Per la prima volta la Polizia Nazionale non ha scortato l’autobus della squadra. Alcuni tifosi si sono intrufolati nell’hotel”

Xavi ha ricevuto una calda accoglienza a Madrid, presso l’hotel dove lui e il Barcellona sono ospiti. I tifosi blaugrana hanno intonato cori chiedendogli di restare a Barcellona. Alcuni di loro si sono introdotti nella sala per i media.

Barcellona, cori per Xavi da parte dei tifosi blaugrana

Lo racconta il “Mundo Deportivo“:

“Il Barcellona è già a Madrid per giocare stasera il Classico contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu ed è stato accolto da diverse centinaia di persone all’Intercontinental Hotel, luogo d’incontro dei Blaugrana nella capitale spagnola.

Come spesso accade nelle ultime trasferte nelle città spagnole, il più acclamato della trasferta del Barçellona è stato l’allenatore Xavi Hernández, al quale i tifosi hanno dedicato cori ‘Xavi, resta’ per chiedere la sua continuità in panchina la prossima stagione. Xavi li ha salutati con un sorriso prima di entrare in albergo”.

Alcuni tifosi si sono introdotti nell’hotel della squadra

Diversamente dal solito, la squadra non è stata scortata dalla polizia nazionale e alcuni tifosi si sono introdotti nell’area riservata ai media.

“Se il sostegno a Xavi è diventato ricorrente nelle ultime trasferte, la trasferta del Barça ha vissuto una situazione senza precedenti al suo arrivo a Madrid. Per la prima volta la Polizia Nazionale non ha scortato l’autobus della squadra del Barça dall’aeroporto all’hotel nonostante la grande rivalità con il Real Madrid. Questa situazione ha generato un po’ di caos all’ingresso dell’hotel perché alcuni tifosi si sono intrufolati nell’area predisposta per i media, senza che gli agenti di sicurezza privati ​​potessero fare nulla per la mancanza di polizia”.

ilnapolista © riproduzione riservata