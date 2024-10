Vingegaard vittima di un incidente nel Giro dei Paesi Baschi (Video)

Dopo una brutta caduta è stato immobilizzato e trasportato, molto dolorante, sull’autoambulanza. Coinvolti anche Roglic ed Evenepoel.

Jonas Vingegaard, vincitore degli ultimi due Tour de France, non è riuscito a evitare una brutta caduta nel Giro dei Paesi Baschi, a 35 km dall’arrivo della quarta tappa. Tra i corridori coinvolti, anche Roglic ed Evenepoel.

Vingegaard costretto a ritirarsi

Il danese è stato immobilizzato e trasportato, molto dolorante, sull’autoambulanza. E’ stato lui ad avere la peggio. Roglic ed Evenepoel, anche loro molto doloranti, sono riusciti comunque a rialzarsi.

💥 𝐂𝐚𝐢́𝐝𝐚 𝐦𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐞 con muchos implicados en la @ehitzulia 🚨 Vingegaard, Evenepoel y Roglic, con gestos de bastante dolor entre los afectados#itzulia2024 pic.twitter.com/pVjlaglVd9 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 4, 2024

Successivamente Roglic ha deciso di abbandonare anche lui la quarta tappa, ma ha assicurato di stare bene. E’ stato deciso che il gruppo terminerà la corsa, mentre i fuggitivi proseguiranno negli ultimi chilometri per giocarsi la vittoria finale.

Il campione danese ha dato 1’38” al grande rivale sloveno Tadej Pogacar e quasi tre minuti al suo compagno di squadra (di lusso) alla Jumbo-Visma, il belga Wout van Aert. In appena 22 chilometri. Chiudendo, per molti, la partita per la vittoria finale. e quasi tre minuti al suo compagno di squadra (di lusso) alla Jumbo-Visma, il belga Wout van Aert.. Chiudendo, per molti, la partita per la vittoria finale.

Glielo hanno chiesto, alla fine. Come hai fatto? Manco lui se lo spiega: “Non ho spiegazioni, ho solo fatto del mio meglio. Sono molto contento della mia prestazione. È il giorno più bello della mia vita in bici. Mi sono sentito subito ad alti watt, quando volevo tenerne un po’ sotto il pedale. Ho anche pensato che il mio misuratore di potenza avesse fatto cilecca perché stavo andando così veloce. Il piano era di partire forte ma non andare al massimo per non esplodere, recuperare un po’ in discesa e poi dare il massimo nell’ultima salita. Ha funzionato alla perfezione. Sono molto orgoglioso del mio tempo”.

ilnapolista © riproduzione riservata