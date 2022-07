Pogacar cade, Vingegaard rallenta e lo aspetta: fair play al Tour de France (VIDEO)

La maglia gialla non molla il campione sloveno, nemmeno quando scivola e potrebbe accumulare vantaggio: i due poi si stringono la mano

Vingegaard non molla Pogacar nemmeno se il campione sloveno va al bagno. E’ un binomio inscindibile ormai, quello tra i due contendenti di questa edizione del Tour de France. Fino a segnare un episodio di clamoroso fair play: durante la discesa dal Col de Spandelles – diciottesima tappa – Pogacar ha preso larga una curva proprio mentre procedeva appaiato alla maglia gialla, è scivolato a bassa velocità, senza farsi male. Vingegaard si volta, lo guarda e rallenta, quasi si ferma, per aspettare il suo grande rivale, secondo in classifica generale.