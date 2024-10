Tra Gasperini e l’Atalanta c’è grande sintonia (Gazzetta)

Il presidente De Laurentiis, che lo stima e lo segue da tempo, dovrà farsene una ragione e non considerarlo per la panchina del Napoli

Gian Piero Gasperini è uno degli allenatori accostati alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Il tecnico ha lavorato bene in questi ultima anni e gode di una la stima datata e inossidabile del presidente De Laurentiis, umana e professionale. Il profilo di Gasperini piace da diverso tempo a De Laurentiis che proprio molti anni fa stava per metterlo sotto contratto prima della riconferma in extremis di Walter Mazzarri.

Ma non si possono fare i conti senza l’oste, scrive la Gazzetta dello Sport, e l’Atalanta non ha alcuna intenzione di privarsi del suo tecnico, soprattuto dopo il successo contro il Liverpool in Europa League. Le parti non hanno interesse a separarsi

Gasperini e il Napoli?

“perché l’Atalanta non fa per Gasperini quello che ha fatto la Roma, annunciando il rinnovo di De Rossi? Risposta semplice: perché non ne ha bisogno, visto che il tecnico ha già firmato fino al 2025 lo scorso settembre. E perché con una sola frase, giovedì sera, l’a.d. Luca Percassi ha ribadito la posizione del club: «E’ nostra consuetudine dare fiducia a chi lavora bene». E come ha lavorato in questi anni Gasperini, è sotto gli occhi di tutti.

L’intenzione della società orobica è quella di ripartire con lui. Ci saranno delle cessioni importanti, ma si riprogrammerà con giovani di qualità e quantità come piacciono al Gasp. Inoltre l’Atalanta allungherà il contratto al tecnico.

