Sisal paga già la quota scudetto sull’Inter ma «pagare in anticipo è un incentivo a giocare»

L’avvocato e vicepresidente dell’associazione “Azzardo e nuove dipendenze” a Repubblica: «Ricevere la vincita anzitempo è un meccanismo rischioso»

Su Repubblica torna il caso delle scommesse pagata in anticipo da Sisal. La società di betting ha infatti iniziato a pagare gli utenti che avevano scommesso sullo scudetto dell’Inter a inizio campionato di Serie A. Il quotidiano avverte, attraverso le parole dell’avvocata Sara De Micco, del rischio di questa pratica.

Sisal paga le scommesse a campionato in corso ma aumenta il rischio di ludopatia

Scrive il quotidiano:

“Una settimana fa, con 9 giornate ancora da giocare, Sisal ha deciso di rimborsare chi aveva puntato sull’Inter campione d’Italia. E sono cominciate ad arrivare le richieste degli scommettitori. A inizio stagione il successo nerazzurro era dato a 2,75, la quota più bassa fra le 20 contendenti. Ma perché pagare in anticipo? Le ragioni sono tre. La prima: fidelizzare i clienti […]. La seconda: evitare che al verificarsi dell’evento atteso tutti gli commettitori vincenti chiedano i premi contemporaneamente […]“.

La terza ragione è quella più controversa perché incentiva i vincitori a scommettere ancora:

“Si incentivano i vincitori a scommettere subito gli importi vinti, spesso puntando su gare del torneo ancora in corso. L’avvocata Sara De Micco, vicepresidente dell’associazione And, Azzardo e nuove dipendenze lo conferma: «Ricevere in anticipo il premio è un incentivo a giocare. Chi ha scommesso sulla Serie A è probabile che lo farà ancora. E ricevere la vincita anzitempo rinforza il pensiero magico alla base delle scommesse: se sono stato così bravo da indovinare il vincitore, confermerò le mie capacità predittive facendo nuove scommesse. Un meccanismo rischioso»“.

Per Sisal, Better e Goldbet lo scudetto sarà del Napoli: sono già state pagate le scommesse sul titolo (9 aprile 2023)

Dopo il successo del Napoli contro il Lecce nella trasferta di via del Mare, tre agenzie di scommesse hanno deciso, da ieri, di pagare le scommesse sul Napoli vincitore dello scudetto. Sisal, Better e Goldbet ritengono ormai assodato che la squadra di Spalletti conquisterà il titolo, dunque da adesso accetteranno scommesse soltanto sulla giornata in cui arriverà la matematica certezza dello scudetto e sui punti di distacco del Napoli dalla seconda.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“I 16 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fine sono una sentenza: lo scudetto a fine stagione sarà del Napoli. Di questo sono certe tre agenzie di scommesse – Sisal, Better e Goldbet – che hanno anticipato il pagamento a chi aveva puntato sullo scudetto alla squadra di Spalletti. Restano aperte le giocate sulla giornata in cui gli azzurri raggiungeranno la certezza del titolo: se questo vantaggio restasse inalterato, lo scudetto sarebbe assegnato dopo la 33ª giornata, il 3 maggio, quando il Napoli giocherà a Udine”.

Finora il Napoli ha totalizzato 24 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte in 29 partite. I punti in classifica sono 74.

