Per Sisal, Better e Goldbet lo scudetto sarà del Napoli: sono già state pagate le scommesse sul titolo

Da ieri si punta solo sulla giornata in cui la squadra di Spalletti conquisterà la certezza matematica e sul distacco dalla seconda in classifica

Dopo il successo del Napoli contro il Lecce nella trasferta di via del Mare, tre agenzie di scommesse hanno deciso, da ieri, di pagare le scommesse sul Napoli vincitore dello scudetto. Sisal, Better e Goldbet ritengono ormai assodato che la squadra di Spalletti conquisterà il titolo, dunque da adesso accetteranno scommesse soltanto sulla giornata in cui arriverà la matematica certezza dello scudetto e sui punti di distacco del Napoli dalla seconda.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“I 16 punti di vantaggio a 9 giornate dalla fine sono una sentenza: lo scudetto a fine stagione sarà del Napoli. Di

questo sono certe tre agenzie di scommesse – Sisal, Better e Goldbet – che hanno anticipato il pagamento a chi aveva puntato sullo scudetto alla squadra di Spalletti. Restano aperte le giocate sulla giornata in cui gli azzurri raggiungeranno la certezza del titolo: se questo vantaggio restasse inalterato, lo scudetto sarebbe assegnato dopo la 33ª giornata, il 3 maggio, quando il Napoli giocherà a Udine”.

Finora il Napoli ha totalizzato 24 vittorie, 2 pareggi e solo 3 sconfitte in 29 partite. I punti in classifica sono 74.

