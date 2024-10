Serie A: l’eurogol di Politano è il più bello della giornata

Un tiro al volo pazzesco. Quei famosi dieci minuti del secondo tempo di Monza-Napoli hanno visto susseguirsi i gol più belli della trentunesima giornata

Abbiamo raccolto i gol più belli della trentunesima giornata di Serie A. La maggior parte realizzati tutti durante la partita Monza-Napoli, in quei dieci minuti in cui gli azzurri si sono sentiti ispirati e hanno ricordato di essere i campioni d’Italia.

I gol più belli tutti in Monza-Napoli. Spettacolare quello di Politano

1- Il tiro al volo di Politano

In pochi minuti il Napoli ribalta l’1-0 del primo tempo. Un tiro al volo pazzesco su cui il povero Di Gregorio non può far nulla. Si candida ad essere uno dei gol più belli della stagione. Un tiro che ha fatto sembrare Politano posseduto dallo spirito di Zidane.



2- L’eurogol di Zielinski

Il gol di Zielinski mette un punto alla partita. Sinistro da fuori area, altro eurogol su cui il portiere del Monza non può far nulla. Il centrocampista polacco non segnava da 187 giorni.

3- La testata in volo di Osimhen

Il gol di Osimhen al 55’ ha dato il via alla rimonta del Napoli e ha avuto il potere di sbloccare psicologicamente i suoi compagni di squadra. Una testata in volo grazie su un bel cross di Anguissa. Immagini che resteranno nel cuore dei tifosi. L’attaccante nigeriano è saltato 2 metri e 23, un numero semplicemente impressionante.

4- Tiro a giro di Colpani

Al 62’ proseguono i dieci minuti di ispirazione divina in campo, ma questa volta è il Monza con Colpani a segnare un gran gol. Tiro a giro che riapre momentaneamente la partita.

5- Gol di Leao in Milan-Lecce

Bel gol di Leao, che chiude la partita contro il Lecce al 57’ mettendo in porta una gran pennellata profonda del compagno di squadra Adli.

