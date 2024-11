Roma, turnover contro il Napoli: non recupera neanche Lukaku (Il Messaggero)

Il belga aveva subito una lesione al flessore giovedì scorso. Paredes e Llorente squalificati.

La Roma giocherà a Napoli domenica 28 aprile alle 18. I giallorossi non potranno contare su Leandro Paredes e Diego Llorente, ammoniti contro il Bologna e squalificati. Mancherà anche Romelu Lukaku, che contro il Milan giovedì scorso ha subito una lesione al flessore.

La Roma farà turnover a Napoli

Dopo quattro giorni hanno un match troppo importante contro il Bayern Leverkusen, valido per l’andata delle semifinali di Europa League. Il Messaggero scrive:

A Napoli senza Paredes, Llorente e Lukaku. Il belga non è ancora pronto e spera di rendersi disponibile per il match contro il Bayern Leverkusen il 2 maggio. Tra due giorni la squadra di De Rossi se la dovrà vedere di nuovo con l’Udinese, per quei 18 minuti + recupero. Dopo la sconfitta contro il Bologna, i giallorossi restano a +1 sull’Atalanta, ma a -7 dal quarto posto. L’impressione è che proprio contro gli azzurri ci sarà turnover.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli si era parlato di ritiro. Un ritiro poi rientrato per diversi motivi tra cui l’impossibilità di trovare strutture ricettive a Napoli durante il pronte del 25 aprile. La situazione è rientrata, ma non la necessità di cambiare marcia. Proprio per questo è intervenuto il tecnico Francesco Calzona che ieri pomeriggio ha convocato una riunione generale della squadra per chiarire la nuova legge a cui tutti dovranno sottostare fino alla fine del campionato.

CorSport: il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia.

