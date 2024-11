Calzona ha deciso, ritiro punitivo prolungato se perdono contro la Roma

Ci sarà un ritiro da venerdì prima della Roma e uno dopo se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno

Dopo la sconfitta contro l’Empoli si era parlato di ritiro. Un ritiro poi rientrato per diversi motivi tra cui l’impossibilità di trovare strutture ricettive a Napoli durante il pronte del 25 aprile. La situazione è rientrata, ma non la necessità di cambiare marcia. Proprio per questo è intervenuto il tecnico Francesco Calzona che ieri pomeriggio ha convocato una riunione generale della squadra per chiarire la nuova legge a cui tutti dovranno sottostare fino alla fine del campionato. Una legge che prevede il massimo impegno e nessuna deroga. Il Corriere dello Sport spiega anche che in caso si sconfitta con la Roma il ritiro arriverà in automatico

La minaccia di Calzona

“Con due postille: il Napoli andrà in ritiro da venerdì, due giorni prima della partita con la Roma; e se la situazione e l’atteggiamento non cambieranno già domenica, sarà lui a chiedere il ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo Empoli, nel momento estremo di delusione e rabbia”.

