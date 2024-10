Premier League, i club aumentano i prezzi dei biglietti senza considerare le esigenze dei tifosi (Telegraph)

Da quando i tifosi sono tornati dopo la pandemia, “vengono derubati. Hanno il diritto di chiedersi se al calcio è mancata la loro presenza o quella dei loro portafogli”

In Premier League i prezzi dei biglietti per andare lo stadio crescono sempre di più e i fan ne hanno abbastanza. Proprio per questo sono esplose delle proteste. Durante la partita tra il Manchester City e l’Arsenal sono stati esposti degli striscioni contro l’aumento dei prezzi dei biglietti.

Sam Dean sul Telegraph, gli dà ragione.

“Qualche settimana fa, un dirigente della Premier League si è trovato in una posizione in cui nessun dirigente benpensante della Premier League vorrebbe mai trovarsi: discutere con un fan scontento dell’aumento del prezzo dei biglietti. Il fan voleva una spiegazione e, come si può immaginare, la discussione è diventata presto accesa..

Secondo Telegraph Sport, l’argomentazione del dirigente alla fine si è ridotta a qualcosa del genere: «Bene, la gente continua a comprare questi biglietti. E noi continuiamo a venderli. Potremmo quindi farglieli pagare ancora di più di quanto già facciamo».

Si può dire con certezza che non è un atteggiamento che probabilmente otterrà molto sostegno da parte del pubblico più ampio. Solo perché un club della Premier League può far pagare di più per guardare le proprie partite, non significa che dovrebbe farlo.

Questa è la natura del gioco moderno, dove un’altra escalation dei prezzi non è certo uno shock. Ciò che sembra diverso, tuttavia, è la reazione. In tutta la divisione, sembra sempre più chiaro che i tifosi ne hanno semplicemente avuto abbastanza. I tifosi fanno sentire la loro voce, i media si interessano di più e all’improvviso la pressione esterna su questi club comincia a crescere.

Prima del pareggio del Manchester City contro l’Arsenal di domenica, uno striscione è stato esposto nella tribuna sud dell’Etihad Stadium. “Utili record ma prezzi record“, si legge, in risposta al prezzo degli abbonamenti per la prossima stagione in aumento in media del 5%. “Smettetela di sfruttare la nostra lealtà!”

La situazione è resa ancora più difficile dai viaggi e dall’organizzazione degli impianti. “Il semplice atto di seguire la tua squadra di calcio sta diventando ogni anno più difficile e costoso. Non c’è da meravigliarsi che molti gruppi di tifosi raccontino di decine di fan che hanno deciso di mollare tutto“.

Premier League, l’aumento dei prezzi è indice di rivalità tra i club

“In generale, la tentata giustificazione da parte dei club per questi aumenti è che i costi operativi sono in aumento (i costi di gestione dello Stamford Bridge sono aumentati del 31% dal 2018, ad esempio) e che i club devono massimizzare i ricavi per poter competere. E c’è l’inflazione, ovviamente.

Ciò che non diranno è che si copiano a vicenda, per paura di rimanere indietro. La competizione per i ricavi è intensa quasi quanto quella sul campo, in parte a causa delle regole sui profitti e sulla sostenibilità (Psr) della Premier League. Ora che il Psr ha cominciato a farsi sentire, ogni centesimo conta. Se una squadra guadagna qualche sterlina in più per ogni biglietto, puoi star certo che il suo rivale più vicino vorrà fare lo stesso”.

“Queste però, ricorda Sam Dean, sono tutte scuse difficili da digerire. In primo luogo perché l’industria del calcio ha passato l’intera pandemia a dire ai tifosi che sono loro l’anima del gioco. Quando i tifosi sono stati esclusi, le emittenti e i club hanno lamentato la loro assenza e hanno affermato che non li avrebbero mai più dati per scontati. Il calcio semplicemente non sarebbe stato lo stesso senza di loro.

Ora i tifosi sono tornati, vengono derubati ed emarginati. I tifosi hanno il diritto di chiedersi se al calcio è mancata la loro presenza o quella dei loro portafogli.

In secondo luogo perché gli introiti derivanti dalle partite non sono più così importanti come lo erano una volta. Soprattutto nei grandi club, la vendita dei biglietti rappresenta ormai solo una piccola parte dei ricavi totali“.

