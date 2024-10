Victor rischia di rimanere sullo stomaco, come il peperone. Bisogna fare presto perché i prezzi di David e Sudakov salgono

Osimhen, anche la Gazzetta dubita: ammesso che qualcuno pagherà la clausola. Osimhen rischia di fare la fine del peperone che ad alcune persone resta sullo stomaco. Col rischio di cui parlava Antonio Corbo, ossia di alimentare gelosie nello spogliatoio per l’ingaggio.

Ecco cosa scrive la Gazzetta.

Il nodo più complesso resta il post Osimhen: Jonathan David rimane il prescelto per sostituire l’attaccante nigeriano, però bisogna fare attenzione alla concorrenza. De Laurentiis deve accelerare con il Lilla adesso, prima che sia troppo tardi. Per Gimenez il Feyenoord spara alto (60 milioni), e altri giocatori pronti a garantire 25 gol a stagione sembrano già fuori mercato per il Napoli.

E poi serve la mezzala di qualità per sostituire Zielinski. Oggi il sogno è Georgiy Sudakov, fantasista dello Shakhtar Donetsk seguito pure dalla Juventus, ma anche in questo caso servono almeno 50 milioni. Insomma, ammesso che qualcuno pagherà la clausola di Osimhen (120-130 milioni a seconda del club) il Napoli deve entrare nell’ottica di reinvestire tutto per ripartire. Gli errori si pagano a caro prezzo: due sessioni di mercato fallimentari hanno portato al disastro attuale, da giugno si dovrà voltare pagina. In tutti i modi.

Osimhen, non c’è alcun accordo tra Psg e Napoli (Rmc Sport)

Il Psg è interessato a Victor Osimhen per il post-Mbappé, ma sembra non essere il piano A del club francese. Dalla Francia (Rmc Sport) ci tengono a far sapere che non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli per l’attaccante nigeriano. Victor ha appena rinnovato il suo contratto con il club azzurro fino al 2026, con una clausola rescissoria di circa 120 milioni.

Osimhen non è la priorità del Psg

Ecco cosa scrive Rmc Sport:

Mentre il nome di Victor Osimhen spunta in vari rumors che lo accreditano al PSG, nessun accordo è stato raggiunto tra il Napoli e il club parigino per l’attaccante nigeriano. Per il momento, il Psg sta lavorando dietro le quinte su altri nomi. Osimhen al Psg? Siamo lontani dalla conclusione. E per ora, non è all’ordine del giorno tra l’altro. Mentre la stampa italiana ha rilanciato la telenovela svelando i contorni del contratto che attenderebbe l’attaccante nigeriano a Parigi, non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli. Né tra il giocatore e il club parigino.

Al momento, il Paris sta guardando altrove: la posizione del centravanti non è una priorità per la prossima finestra di mercato e il Psg punta principalmente su un rinforzo sul lato sinistro. Al club, alcuni, non Luis Campos, stanno facendo una campagna in favore di Luis Diaz, come rivelato da Rmc Sport lo scorso marzo. L’attaccante colombiano del Liverpool piace ma non all’unanimità. Quindi anche in questo caso nulla è stato concluso.

Per il ruolo di centravanti, non è previsto l’addio di uno tra Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani. Ma se decidessero di cambiare idea, Osimhen sarà uno dei principali nomi su cui discutere.

