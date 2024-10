Orsato arbitrerà Manchester City-Real Madrid: in Spagna contenti ma non troppo

Quattro vittorie e quattro sconfitte per i blancos con lui. L’ultimo match arbitrato tra le due squadre è stato nel 2019-20 e vinse il City a Madrid.

Daniele Orsato arbitrerà Manchester City-Real Madrid, ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara è prevista per mercoledì 17 aprile ore 21. È l’ottava volta da direttore di gara di un match del club spagnolo; quattro vittorie e quattro sconfitte.

Orsato, le statistiche con il Real Madrid

Marca scrive:

Ha fatto il suo debutto nella stagione 15-16, in una partita della fase a gironi contro il Malmö, vinta 8-0 dai blancos. Nel 2019-20 c’è un precedente favorevole per il City: vinsero 2-1 contro il Real nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Nel 2020-21 ha arbitrato in due sconfitte dei blancos: contro il Psg 1-0 e contro il Chelsea 2-0 in semifinale. L’ultima sua partita per il Real è stata nel 2022-23, quarti di finale, vittoria 2-0 proprio contro i blues in Inghilterra.

L’eroe di Real Madrid-Manchester City ha un nome e cognome: François Letexier. Che il dio del calcio lo protegga e lo tenga al riparo dalla deriva italiana che ha ormai definitivamente trasformato il calcio in uno sport di contatto. Deriva funzionale al proliferare di salottini e scantinati tv che – gira che ti rigira – quando non possono prendersela con Allegri finiscono a parlare di arbitraggi e falli che non stanno né in cielo né in terra. Vivisezionano un’azione, la mondano del movimento, di tutto quel che comporta l’azione cinetica di due atleti, e consentono di attrarre l’utente televisivo italiano che è sempre eccitato all’idea di gridare al complotto. In Italia si sta compiendo un vero e proprio sacrilegio. Un attentato a quello che un tempo era uno sport meraviglioso e che stiamo affondando tra rigori assurdi, cartellini gialli che volano anche per l’alito pesante, e discussioni infinite sul nulla.

