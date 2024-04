Calzona alla squadra: «Non sono più disposto ad accettare prestazioni del genere» (Repubblica)

Una rondine non fa primavera e quindi la prestazione del secondo tempo a Monza del Napoli non deve far illudere, scrive oggi Repubblica. Perché il Napoli, in questa stagione, ci ha abituato troppo spesso a false speranze, a mezze prestazioni che lasciavano presagire una svolta che non è mai arrivata.

Lo sfogo di Calzona nell’intervallo

Repubblica si sofferma su quanto accaduto domenica e sulle parole del mister Calzona nell’intervallo che hanno cambiato il volto della partita

“Al suo arrivo Francesco Calzona si è infatti trovato davanti otto mesi di macerie e per rimuoverle sta lavorando con il suo staff giorno e notte, con alterne fortune. Nell’intervallo allo stadio Brianteo c’è stato un confronto duro tra il tecnico calabrese («Non sono più disposto ad accettare prestazioni del genere») e la squadra, che ha avuto l’effetto di dare la scossa a Di Lorenzo & C per un fantastico secondo tempo. Guai però a parlare di rinascita, visti i precedenti. La guardia va tenuta altissima e il successore di Garcia e Mazzarri ha passato ieri tre ore davanti al videotape, per esaminare gli errori commessi nel primo tempo della gara in Lombardia. Oggi alla ripresa a Castel Volturno ci sarà un nuovo faccia a faccia con il gruppo — che ha avuto in premio 24 ore di vacanza — per iniziare a preparare la sfida di domenica mattina (12.30) al Maradona con il Frosinone. I margini di errore sono finiti da tempo”.