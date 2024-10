Ndicka, escluso l’infarto, si sospetta una compressione polmonare, con possibile pneumotorace

Secondo la Gazzetta a causarla potrebbero essere stati alcuni scontri di gioco, uno piuttosto forte al 38’ e altri due al 66’ e al 70’, subito prima dello stop dell’ivoriano.

Grane paura ieri durante Udinese-Roma. Malore in campo per Ndicka al 69′. Il difensore della Roma ha accusato, secondo quanto riportato da Dazn, un dolore al petto ed è uscito dal campo in barella cosciente, alzando il pollice per rassicurare chi gli stava attorno. De Rossi è andato negli spogliatoi per accertarsi delle sue condizioni. Al suo ritorno, la Roma ha chiesto di sospendere la partita e l’Udinese ha accettato.

Ndicka è stato sottoposto ad elettrocardiogramma negli spogliatoi e subito dopo trasferito in ospedale con codice giallo. prima di accasciarsi il calciatore della Roma aveva ricevuto un duro colpo al costato. Non si sa se i due eventi siano collegati. L’idea che era emersa era che si trattasse di infarto.

Dalle prime notizie emerse dopo il ricovero l’infarto sembra scongiurato considerando l’esame degli enzimi cardiaci. Anche se non si poteva ancora escludere categoricamente nulla, bisognava aspettare l’esito degli esami. Che la situazione fosse tranquilla emergeva anche dalla foto postata dalla Roma in cui si vedeva il calciatore in ospedale ma sereno e col braccio alzato.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

Le condizioni di Ndicka

Il difensore ivoriano della Roma, dopo il malore, è stato portato al Santa Maria della Misericordia per essere stato sottoposto a diversi accertamenti, tra cui una Tac. Ha passato la notte in ospedale: i medici hanno escluso l’infarto

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport “potrebbe essersi trattato di una compressione polmonare, con possibile pneumotorace. A causarla potrebbero essere stati alcuni scontri di gioco, uno piuttosto forte al 38’ e altri due al 66’ e al 70’, subito prima dello stop dell’ivoriano. Di certo Ndicka, dopo la notte passata in osservazione, verrà valutato questa mattina. Soltanto quando lo staff medico si sarà tolto ogni dubbio su quanto accaduto, verranno decise le sue dimissioni. Di certo salterà Roma-Milan”,

