Natan ha giocato poco e spesso male. Da un anno il Napoli gioca senza un leader in difesa (CorSport)

L’acquisto di Natan in estate è stato un mistero per tutti. Il brasiliano avrebbe dovuto sostituire Kim in difesa, una responsabilità non da poco. Proprio per questo motivo, il suo arrivo a Napoli da totale sconosciuto ha generato non poche perplessità. Tutti credevano che fosse una scelta rischiosa e alla fine la dirigenza azzurra ha avuto torto. Ad oggi Natan non è neanche l’ombra di quello che è stato Kim al Napoli.

Ne parla l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“:

“L’erede di Kim è un grande punto interrogativo, c’è una casella ancora vuota perché Natan ci ha provato, ci ha messo tanto impegno, ma non è mai bastato. È arrivato dal Brasile, pochi lo conoscevano, individuato dal responsabile scouting Micheli. Il Napoli ha investito 10 milioni ma il giudizio è negativo o forse sospeso, però l’incognita resta e intanto un anno è trascorso senza aver potuto contare su un altro leader in difesa, nel ruolo che per anni era stato di Koulibaly e poi di Kim”.

Natan ha deluso, paga aspettative amplificate e un ritardo di preparazione

“Natan ha deluso, ha pagato colpe non solo sue, aspettative amplificate e un ritardo di preparazione e di inserimento che all’inizio spinsero Garcia ad utilizzarlo con prudenza. L’arrivo ad agosto, quattro panchine di fila, poi l’esordio contro il Bologna e una prima continuità poi svanita. Nessun allenatore si è realmente mai fidato di lui. Natan ha giocato poco e spesso male – 21 presenze -, non ha convinto, d’altronde era reduce da un altro campionato ed era stato scelto per sostituire Kim, non uno qualunque, il miglior centrale dell’ultima stagione che avrebbe avuto bisogno di un sostituto all’altezza per colmare anche solo in parte un vuoto enorme.

Dal Bragantino al Napoli, il grande salto ma al buio. Al Castellani la sua prova è durata appena un tempo. Natan, in campo al posto di Mazzocchi (debilitato), ha osservato a distanza Gyasi fare il gigante per il gol di Cerri, non ha mai superato la metà campo, è apparso in difficoltà con o senza palla, poco sintonizzato col resto del reparto, distante da Kvaratskhelia o Zielinski, estraneo alla squadra. Un sabato da dimenticare, un’annata difficile: non giocava titolare da 123 giorni, dallo 0-4 in Coppa Italia con il Frosinone. Con Calzona mezz’ora con il Sassuolo. Sussulti rari, appena qualche gioia: l’ottimo esordio a Bologna, la prova di Braga col suo urlo diventato un meme. Ma di Kim ce n’è uno solo”.

