Napoli, recuperato Politano. Allenamento personalizzato in campo per Olivera

L’attaccante ha svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo. Sarà a disposizione di Calzona per la partita di domenica

Buone notizie in casa Napoli. Politano si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Calzona per la partita di domenica contro il Frosinone. Procede il recupero di Olivera, che ha svolto allenamento personalizzato in campo.

Napoli, recuperato Politano

Il report pubblicato dalla società:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’Sscn Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Politano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo“.

Osimhen non segna al Maradona da quattro mesi. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Due mesi e poi sarà addio, ma Victor non è in vacanza né tantomeno con la testa altrove. Ha detto tempo fa che ha già tutto chiaro in testa circa ciò che accadrà in estate, ma ha anche detto che darà tutto ciò che può portare in alto il Napoli fino all’ultimo giorno utile.

