Napoli, Kvaratskhelia e Juan Jesus tornano ad allenarsi con la squadra

Il Napoli sta preparando la sfida di campionato contro l’Empoli. Buone notizie per Juan Jesus e Kvaratskhelia: il brasiliano torna ad allenarsi con la squadra dopo gli ultimi giorni di terapie; l’attaccante ieri era stato colpito da una gastroenterite e aveva saltato la seduta d’allenamento, ma ora sembra essersi ripreso al meglio.

Napoli, report dell’allenamento

Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie per Contini. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo.

Scrive Sport Mediaset:

“Un attaccante va, un attaccante resta: il copione sul futuro della coppia Osimhen-Kvaratskhelia era ormai chiaro da tempo ma da Napoli arrivano conferme sulla cessione del primo con la conseguente permanenza del secondo. I buoni rapporti tra AdL e Al-Khelaifi (basti pensare alle trattative Lavezzi, Cavani e Fabian Ruiz) hanno messo in discesa un affare di cui si parla dalla scorsa estate, quando il “rinnovo ponte” dell’attaccante aveva di fatto messo in chiaro come l’addio fosse solo slittato. L’addio di Osimhen quasi automaticamente blinderebbe Kvaratskhelia, per il quale il rinnovo di contratto fino al 2028 è alle fasi finali: fumata bianca attesa per inizio maggio, col Napoli che vorrebbe inserire anche una clausola da 150 milioni. Il Barcellona si era interessato al georgiano ma non ha in questo momento la possibilità economica di affondare il colpo“.

