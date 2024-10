Napoli celebra Maradona: “Diego Vive”, all’ex Base Nato spazio interattivo dedicato al Pibe de oro

Repubblica: l’evento organizzato in collaborazione dei suoi eredi sarà nell’ex Base Nato dall’1 maggio al 31 luglio. Poi si sposterà a Barcellona, Riad e Buenos Aires.

“Diego Vive” è il titolo dell’evento dedicato a Maradona creato con la collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl-Teatro Palapartenope. Uno spazio dedicato ad attività e giochi interattivi in scena nell’ex Base Nato dall’1 maggio al 31 luglio.

Lo spazio interattivo a Napoli dedicato a Maradona

Repubblica Napoli descrive i dettagli:

Ci sarà un tunnel di immagini, pavimenti digitali, ologrammi ed il primo spettacolo al mondo in formato 360 gradi. Non mancherà una sezione dedicata ai memorabilia con oggetti appartenuti a Diego: magliette, palloni e tanto altro. Grazie ai giochi che utilizzano la realtà virtuale, sarà possibile inoltre ricreare i luoghi, azioni di gioco e i personaggi celebri della storia del calcio mondiale. I visitatori potranno realizzare il sogno di essere Maradona per un giorno e potranno persino emulare il gol del secolo, segnato al Mondiale 1986 contro l’Inghilterra. Particolarmente suggestiva ed emozionante la stanza del Pelusa, l’umile punto di partenza di un bimbo che dalla sua casa di Villa Fiorito è diventato il più grande giocatore di tutti i tempi, uno spazio che simboleggerà non solo la grandezza di Diego Maradona.

Gli organizzatori hanno scelto Napoli perché in città è venerato come un santo, è un qualcosa di divino, che ha scelto Napoli e i napoletani. La sua personalità così multiforme e colorata, si è sempre ben mescolata agli usi, costumi e tradizioni di Napoli. Il parco poi farà tappa a Barcellona, Riad, Buenos Aires e altre città in fase di definizione. L’evento è organizzato con gli eredi del campione argentino.

El Pibe tra Napoli e Barcellona

Il Barcellona ci aveva provato già altre due volte, ma non era riuscito a strappare dall’Argenitna Diego, ci riuscì nel giungo dell’82 con i tifosi argentini molto contrariati racconta Gaspart. «I fan del Boca non volevano che Diego se ne andasse. Hanno protestato contro il trasferimento. L’atmosfera intorno all’hotel in cui alloggiavo ha portato la polizia a consigliarmi di essere accompagnato fino ai gradini dell’aereo»

Al Barcellona Maradona ha segnato 38 gol, con 23 assist in 58 partite. Al suo debutto ufficiale mise subito a segno una doppietta, accalorando i tifosi del Barca. Nel suo primo Clasico, Maradona ha siglato entrambi i gol della vittoria per 2-0 al Santiago Bernabeu. E poi il gol alle Red Star di Belgrado nel secondo turno della Coppa UEFA «Diego era circondato da 10 giocatori che erano anche molto bravi -racconta Gaspart – Ma era il miglior giocatore del mondo. Sapevi che se riuscivi a dargli la palla, ci sarebbe stata un’alta possibilità che finisse in rete. Poteva fare cose meravigliose».

I biglietti in vendita sul sito https://www.diegovive10.com/

Canali social:

https://www.facebook.com/diegovive10

https://www.instagram.com/diego_vive10?igsh=ZXB3dWVwb2w2YWRq

DIEGO VIVE A NAPOLI

Dal 1 Maggio al 31 Luglio 2024

Ex Base Nato – Parco San Laise

Via della Liberazione, 115, 80125 Napoli NA

ilnapolista © riproduzione riservata