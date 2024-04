Monza – Napoli 2-4, uragano Napoli nel secondo tempo, Monza spazzato via. Rileggi la partita.

Un grande Napoli nel secondo tempo si abbatte sul Monza di Palladino. I gol di Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori mettono in cassaforte il risultato e rilanciano gli azzurri

Il Napoli di Calzona prova a rilanciarsi dopo la pesante sconfitta nel turno precedente contro l’Atalanta al Maradona seguita anche da molti fischi del pubblico di casa. Di fronte agli azzurri ci sarà il Monza di Palladino che è stato sconfitto dal Torino e insegue i partenopei a soli tre punti. A sorpresa tra le file degli azzurri oggi ci sarà dal primo minuto Ngonge.

92′ Gestione del Napoli in questi ultimi sprazzi di match

90′ Assegnati quattro minuti di recupero

88′ Il Monza sta provando a rialzare un poco il pressing per chiudere questo finale in avanti, per ora gli azzurri chiudono bene

83′ Si sta giocando poco in questa fase, tanti contrasti e anche proteste dalla panchina del Monza

80′ Calzona inserisce anche Mario Rui per un acciaccato Olivera

76′ Doppio cambio per Palladino, dentro Carboni e Kyriakoupoulos

72′ Il Napoli ora domina e sembra in versione 2023, non si vedeva da parecchio così

69′ Appena entrato Jack Raspadori subito segna! Tiro di Di Lorenzo e Di Gregorio respinge corto dove Jack si fa trovare pronto

68′ Calzona ordina altri due cambi, fuori Kvara e Zielinski, dentro Raspadori e Cajuste

64′ Ora i ritmi sono indiavolati. Schemi che saltano dopo questi quattro gol in sette minuti

62′ E incredibilmente il Monza rientra subito in partita con un altro gol bellissimo di questa sfida. Tiro a giro di Colpani che si isacca dietro Meret

60′ Altro gol assurdo del Napoli! Questa volta è Zielinski che da fuori area fa partire un sinistro perfetto che scheggia la traversa e si insacca

57′ Il Napoli la ribalta in due minuti! Eurogol di Politano, tiro al volo pazzesco che si insacca al sette! Gol pazzesco!

56′ Super cross dalla destra di Anguissa e Osimhen va in cielo e di testa pareggia il match. Attenzione che si è fatto anche male

55‘ Fuori Ngonge e dentro Politano. Anche Palladino inserisce Ciurria e Bondo

52′ Azzurri partiti con molta tenacia e grande aggressione sui portatori di palla avversari

49′ Ngonge aveva segnato con un bel tiro a giro ma annullato per fuorigioco. Finalmente un azione da Napoli sulla fascia destra

46′ Inizia il Secondo tempo

Finisce il primo tempo, tanti fischi per gli azzurri

49′ Sempre pallone tra i piedi degli azzurri ma le occasioni nitide latitano

46′ Quattro minuti di recupero

44′ Ci avviciniamo alla chiusura del primo tempo in attesa dell’entità del recupero

40′ Di Gregorio ha rischiato un pasticcio su una pressione di Osimhen, poi si salva e il cross di Kvara viene chiuso in angolo

39′ Fase in cui i ritmi sono calati, il Napoli prova sempre a cercare spazi

36′ Sembrava un fallo abbastanza netto sul giocatore del Napoli

35′ Controllo del Var su un contrasto tra Ngonge e Zerbin in area del Monza

32′ Tentativo in solitaria di Kvara, prova prima un numero e poi calcia, ma ne viene fuori un tiro lento e centrale

28′ Esce Dany Mota nel Monza per un problema fisico ed entra Maldini

25′ Occasione per Ngonge, numero con la suola a saltare un uomo ma poi il suo tiro viene chiuso in angolo

21′ Ritmi forsennati, si ragiona poco mentre da dopo il gol Calzona chiede ai suoi di andare calmi e ragionare. A Dazn dicono che i tifosi del Napoli (entrati al 15esimo) contestano la squadra.

17′ Occasione clamorosa per Di Lorenzo. Parapiglia sull’angolo precedente, palla che arriva al capitano che spara altissimo da posizione ravvicinata

16′ Uno-due tra Osimhen e Kvara che non si completa per un ottima chiusura di Izzo in angolo

13′ La risposta degli azzurri non arriva, ora il Monza spinge ancor più sul piede dell’acceleratore

10′ Vantaggio dei padroni di casa, cross di Zerbin dalla sinstra e Duric sovrasta Juan Jesus colpendo di testa e batte Meret

8′ Spunto di Kvara sulla sinistra ma Caldirola lo chiude con grande mestiere

5′ Anguissa si è ripreso e ora si gioca. Pallone sempre tra i piedi dei giocatori del Napoli

2′ Subito gioco fermo per un contrasto molto duro tra Aguissa e Gagliardini. Il giocatore camerunense rimane a terra molto dolorante

1′ Si Parte! Primo pallone per gli azzurri

Tutto pronto, il match sta per iniziare

Formazioni ufficiali Monza e Napoli

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Mota, Zerbin; Duric all. Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Ngonge, Osimhen, Kvaratskhelia all. Calzona

