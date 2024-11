Garcia torna in campo per beneficenza: in squadra con il presidente Macron

L’ex allenatore del Napoli in amichevole con le vecchie glorie del Variétés Club de France. I tifosi del Napoli sotto al suo ultimo post: “Scusaci mister”

Rudi Garcia torna in Francia per una causa di beneficenza. L’ex tecnico del Napoli nella giornata di ieri ha infatti partecipato una partita amichevole di beneficenza e solidarietà. L’evento, organizzato dalle vecchie glorie del Variétés Club de France, si è svolto davanti a un folto pubblico a Plaisir, vicino a Parigi. L’amichevole arbitrata dall’arbitra Stéphanie Frappart, ha visto la partecipazione anche del presidente francese Macron.

Garcia in campo per beneficenza

L’incasso della partita di 57.500 euro è stato devoluto alla Fondazione degli ospedali, diretta da Brigitte Macron, moglie del presidente Emmanuel. Su Instagram, Garcia ha dato risalto all’iniziativa pubblicando alcune foto con la didascalia:

“Quando lo sport si unisce alla solidarietà, è sempre una partita vinta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rudi Garcia (@rudigarciaoff)

Le scuse dei tifosi del Napoli a Garcia

Sotto alle foto di Garcia, diversi i commenti dei tifosi del Napoli che chiedono scusa all’allenatore francese. Garcia aveva iniziato la stagione alla guida del Napoli, salvo poi essere esonerato dopo una sconfitta contro l’Empoli.

Nei commenti si leggono frasi come: “Che alla fine poi , non eri così male”, “Scusaci mister”, “Chiediamo scusa a quest’uomo, l’unico a non avere colpe”, “Non è stato lui l’unico colpevole”.

Garcia resta il miglior allenatore della stagione del Napoli, ha la miglior media punti

I numeri non mentono. La prima sconfitta in campionato del Napoli di Calzona ci spinge ad andare uno sguardo alla media punti dei tre allenatori di stagione del Napoli: Garcia, Mazzarri e Calzona. Il tecnico francese è stato completamente riabilitato dai suoi successori. La prima opera, e più importante, di riabilitazione è toccata a Mazzarri. Ma anche Calzona adesso sta facendo peggio dell’allenatore che ora se ne sta tranquillo a Nizza. Aveva lasciato il Napoli in Champions e quarto in classifica. Esonerato a novembre, alla 12esima giornata, ora guarda il Napoli fuori dalla Champions e settimo in classifica con 45 punti. Settimo per ora perché la Fiorentina di Italiano (futuro tecnico azzurro) ha 43 punti e due partite in meno e può superare gli azzurri. Anche la Lazio ha 43 punti e può superare il Napoli in caso di vittoria stasera contro la Juventus.

ilnapolista © riproduzione riservata