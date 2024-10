Luke Fleurs, il difensore sudafricano ucciso da due malviventi a 24 anni

Sudafrica, tragedia nel calcio: ucciso Luke Fleurs

Fleurs era in un’area di servizio mercoledì 3 aprile, in attesa che un benzinaio facesse il pieno della sua auto. I malviventi lo hanno assalito e hanno puntato un’arma contro, trascinandolo fuori dalla vettura, colpendolo nella parte superiore del corpo. Il calciatore è stato successivamente trasportato immediatamente all’ospedale, ma non c’è stato nulla da fare.

«Un sospettato si è allontanato con l’auto della vittima, seguito dal suo complice», ha dichiarato Masondo, il tenente che ha raccontato del caso e delle indagini che si stanno svolgendo. Non è stato ancora arrestato qualcuno. Il difensore ha giocato con il Sudafrica Under 21 alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.