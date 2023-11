Puyol: «Caso Negreira? Mai notato trattamenti di favore dagli arbitri, semmai il contrario»

L’ex capitano del Barcellona: «Se Vinicius avesse cambiato atteggiamento, sarebbe stato ammirato dai suoi avversari».

L’ex capitano del Barcellona Carles Puyol ha parlato all’evento Padel Sant Cugat sul caso Negreira, la situazione del Barcellona e il comportamento di Vinicius Jr; il calciatore brasiliano del Real ieri è stato nuovamente al centro di polemiche, quando ha minacciato il portiere del Rayo Vallecano Dimitrievsky a vedersi fuori dal campo:

«Vinicius è un grande calciatore, fa la differenza e dovrebbe essere ammirato in tutti i campi. Sono venuti al Camp Nou grandi giocatori, che pur essendo rivali, sono stati ammirati. Mi piacerebbe parlare con lui come un compagno di squadra e dirgli quello che penso di lui. Se avesse cambiato atteggiamento avrebbe avuto più stima dai suoi avversari».

Sulle parole di Gundogan dopo il Clasico e le prestazioni recenti del Barcellona:

«Ha espresso ciò che provava in quel momento, rabbia e frustrazione. Penso che il Barcellona non abbia giocato una brutta partita, il risultato non è stato giusto. Contro la Real Sociedad non ha giocato bene e ha vinto, perché ci ha creduto. Sono sicuro che poi si è spiegato con gli altri. Sono sicuro che tutto lo staff tecnico e i giocatori erano furiosi per aver perso il Classico. Xavi conosce l’ambiente Barcellona e dobbiamo sostenerlo. Ma al Barça bisogna vincere e giocare bene. Le ambizioni sono grandi».

Sul caso Negreira, Puyol ha dichiarato:

«In nessun momento ho notato un trattamento favorevole da parte degli arbitri, piuttosto il contrario. Non ho mai avuto la sensazione che ci aiutassero».

Sui giovani del Barça che stanno pian piano esplodendo:

«Siamo molto fortunati ad avere un settore giovanile così. Lavorano molto bene, ci sono grandi giocatori. All’interno della squadra penso che ci siano molti leader come Gavi, Pedri o Araujo. Sono giocatori che possono contribuire molto.»

INSULTI RAZZISTI DURANTE IL CLASICO A VINICIUS JR (Marca):

Vinicius Jr ha subito ancora una volta insulti razzisti dagli spalti dello Stadio Olimpico di Barcellona: “scimmia”. È l’ennesimo atto di razzismo subito dal giocatore, dopo quello di Siviglia. Inoltre, al giocatore è stato lanciato un oggetto che sembra una banana. Oggetto che gli è stato lanciato da quello stesso settore degli spalti, anche se non può essere confermato al cento per cento. Alcune persone sottolineano che potrebbe essere uno dei cartellini gialli utilizzati nel mosaico, piegato.

ilnapolista © riproduzione riservata