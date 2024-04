De Laurentiis si sbrighi per il centravanti: per David adesso bastano 50 milioni (Gazzetta)

Deve stringere i tempi d’azione per non rischiare un’asta internazionale che possa far decollare il prezzo dell’attaccante del Lille

De Laurentiis si sbrighi per il centravanti: per David servono 50 milioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. David è l’attaccante canadese del Lille.

Scrive la Gazza:

David è a quota 16 gol in 28 partite di Ligue 1, in linea con le 24 marcature in 37 presenze di un anno fa.

David era la prima scelta a giugno in caso di partenza di Victor e resta ancora oggi l’obiettivo primario del Napoli: il contratto in scadenza nel 2025 tiene contenuto il prezzo del cartellino, più o meno sui livelli di dodici mesi fa, quando il Lilla chiedeva una cinquantina di milioni per lasciar partire il suo centravanti.

Cifra importante ma – se vogliamo – ancora invitante viste le qualità del giocatore e gli enormi margini di miglioramento. Per questo, adesso, De Laurentiis sa che deve stringere i tempi d’azione per non rischiare un’asta internazionale che possa far decollare il prezzo di David.

Cosa scrisse la Gazzetta a gennaio su David

Qualche giorno fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato che molto probabilmente Osimhen andrà via nel mercato estivo. La Gazzetta dello Sport riporta i possibili sostituti dell’attaccante nigeriano:

“Tutti sanno che il Napoli avrà soldi da spendere e avanzeranno richieste pesanti. L’estate scorsa il Napoli aveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, canadese, ritenuto perfetto per il 4-3-3. Le cose sono cambiate, ma David piace ancora, anche perché guadagna circa un milione a stagione e il suo contratto scade nel 2025: gli azzurri risparmierebbero un bel po’ rispetto ai 50 mln richiesti sei mesi fa.

Il nome che più stuzzica al momento è quello di Victor Boniface del Leverkusen: 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga. Ora vale circa 40 milioni. Guadagna 1,1 mln all’anno e ha un contratto fino al 2028. Per il Leverkusen è incedibile ma, con i 130 milioni in arrivo per Osimhen, il Napoli potrebbe trattare”.

