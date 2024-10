Iñigo Martínez furioso con un tiktoker: «È l’ultima volta che mi insulti» (Video)

Il difensore centrale del Barcellona è sceso dalla macchina per redarguire un ragazzino che lo stava insultando

È virale sui social il video di Iñigo Martínez, difensore del Barcellona, che scende dall’auto per litigare con un ragazzino che lo stava insultando.

Come racconta il Mundo Deportivo, si tratta di episodi che avvengono ultimamente sempre più spesso.

L’abbondante presenza di giovani chiamati ‘tiktokers’ attorno alla Ciutat Esportiva Joan Gamper (ndr il centro sportivo che ospita le sedute di allenamento del Barcellona) in cerca di autografi e foto con le stelle del Barcellona ha causato nel tempo qualche occasionale problema con i giocatori blaugrana. I ragazzi spesso invadono la strada e intralciano il traffico in cerca di foto e questa circostanza ha portato ad un aumento della presenza della polizia e il Barcellona ha smesso di annunciare i programmi di allenamento.

Iñigo Martínez è stato protagonista di un incidente che ha fatto il giro dei social questo lunedì. Si tratta di un video in cui si vede il difensore centrale del Barça fermare la macchina in mezzo alla strada e allontanarsi per rimproverare un giovane che lo aveva insultato.

«È l’ultima volta che mi chiami stupido, l’ultima. L’ultima volta che mi insulti. E lo stesso vale per il tuo amico. Hai sentito o no? L’ultima. E non essere arrogante».

Si te vas del Athletic acabas perdiendo… pic.twitter.com/EWDcZzdgAD — Julen (@julenathclub) April 1, 2024

