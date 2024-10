Il presidente del Le Havre: «Il Psg non può decidere le sorti dei club che devono salvarsi»

A Rmc Sport. Secondo il presidente, il Psg potrebbe falsare la lotta per la salvezza in Ligue1: «Mi hanno chiesto di spostare la partita. Ho detto “ve lo sognate”»

A Rmc Sport è intervenuto il presidente de Le Havre, club di Ligue 1, Jean-Michel Roussier. Il presidente si è lamentato della richiesta della lega di spostare la partita tra Le Havre e Psg nel caso in cui i parigini dovessero raggiungere le semifinali di Champions League. Di seguito il rifiuto di Roussier:

“Il presidente del Le Havre si è lamentato del turnover di Luis Enrique che, secondo lui, potrebbe falsare la lotta per la salvezza in Ligue1 di alcuni club. La sua rabbia in realtà deriva da una richiesta della Lega all’inizio della settimana. «La formazione del Paris di sabato, per me è stata la ciliegina sulla torta di una settimana che ha fatto arrabbiare la gente. La settimana è iniziata quando la Lega mi ha informato che nel caso in cui il Psg, cosa che spero sinceramente, passasse i quarti contro il Barcellona e giocasse una semifinale, forse la partita contro il Le Havre sarebbe stata spostata tra 33esimo e 34esimo turno di campionato. Così è iniziata la mia rabbia»“.

L’opinione comune è che il Psg venga favorito in campionato

Alla trasmissione Bartoli Time su Rmc, il presidente Roussier ha dichiarato:

«Ho detto alla Lega “Ve lo sognate, pensate che nella situazione in cui ci troviamo, accetterò di fare un viaggio a Nizza e poi al Parco dei Principi prima di ospitare il Marsiglia! Siete pazzi!” Inoltre siamo tra la penultimo e l’ultima giornata, il regolamento prevede che questi due giorni siano protetti, quindi dico subito no, non se ne parla. Se il consiglio d’amministrazione deciderà così, andremo subito in tribunale. Ci saranno tutti i ricorsi possibili. Se c’è una squadra».

L’idea di Roussier è che la Lega favorisca in qualche modo il Psg.

«Ho molto rispetto per il Psg, un grande rispetto per Luis Enrique e credetemi, è sincero. Ma non posso accettare che il Psg decida da solo l’esito del campionato per le squadre che si devono salvare. Il Paris sarà un bravissimo campione, che farà il ruolo di campione fino alla fine. E questo vale per noi visto che giocheremo al Park. Voglio giocare al Park il 27 aprile, non tra il 33° e il 34° giorno».

