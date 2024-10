Il Napoli farà ancora un tentativo per Conte (Sky)

Calzona è stata una scelta obbligata, quasi per assecondare le esigenze di uno spogliatoio che voleva tornare a lavorare in un certo modo

Nello studio di Sky Sport si analizza la situazione del Napoli. La stagione si sta rivelando un flop. Dopo i fasti dello scudetto, le scelte di De Laurentiis hanno portato ad avere tre allenatori in una stagione: Garcia, Mazzarri e in fine Calzona. L’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha accelerato il progetto “rifondazione” di De Laurentiis. Il nuovo direttore sportivo sarà Giovanni Manna. Sulla panchina in pole c’è Italiano ma per Sky sarà fatto un altro tentativo per Conte.

Calzona fu una scelta quasi obbligata

Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport:

«Calzona era stata una scelta obbligata, quasi per assecondare le esigenze di uno spogliatoio che voleva tornare a lavorare in un certo modo. Calzona sarebbe l’allenatore giusto. All’inizio i risultati si sono visti, ma è rimasta la fragilità difensiva. La squadra pare svuotata da un punto di vista mentale e atletico. C’è grande dedizione di Calzone e disponibilità della squadra che in Calzona si riconosce. Più che all’aspetto economico, tornare in Europa significa conservare uno status per dare continuità a un progetto. Ancora un tentativo verrà fatto per Conte. Qui serviranno almeno due difensori, due mezze ali e un centravanti che sarà il sostituto di Osimhen».

Il Napoli punta Kulusevski per convincere Conte (KK Napoli)

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il club azzurro sta tentando il colpo Dejan Kulusevski per la prossima stagione. De Laurentiis, infatti, vorrebbe in tutti i modi portare sulla panchina azzurra Antonio Conte; per convincerlo, il presidente potrebbe ingaggiare uno dei suoi pupilli. Il club comincerebbe quindi una trattativa con il Tottenham.

De Laurentiis spera ancora di portare Conte a Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

De Laurentiis sa che solo Antonio può riportare entusiasmo e credibilità al progetto Napoli. Ingaggiare Conte significa desiderare di tornare da subito competitivi per lo scudetto. E sarebbe il miglior biglietto da visita possibile da spendere sul mercato della rivoluzione, perché Conte diventa la polizza assicurativa per attirare i campioni.

Ovviamente, Antonio vorrà le giuste garanzie, tecniche ed economiche: vorrà essere lui a scegliere il post Osimhen, il centravanti che dovrà far decollare il suo progetto. De Laurentiis, pur di accontentare Antonio, darebbe carta bianca anche in tal senso, magari venendo meno ai suoi principi cardine sul mercato. Lo stipendio, invece, non sarebbe un problema per De Laurentiis, che già in autunno era disposto ad accontentare Antonio in tutto.

