Guardiola: «La gente non immagina che pugno in faccia sia uscire dalla Champions in quel modo»

Batte il Chelsea in FA Cup e attacca il calendario: «È insostenibile, mi preoccupa la salute dei giocatori»

Dopo la vittoria del Manchester City contro il Chelsea nelle semifinale della Fa Cup, Guardiola ha avuto da ridire sul calendario dispendioso a cui è sottoposta la sua squadra.

Le parole dell’allenatore del City riportate dal “Guardian“.

«Sono incredibilmente felice di giocare la semifinale di Fa Cup. Mi piace essere ai quarti di finale di Champions League ma non capisco. È per la salute dei giocatori [la mia preoccupazione]. Non capisco come siamo sopravvissuti oggi. Ciò che hanno fatto oggi è una delle cose più grandi che abbia mai visto fare da un gruppo di giocatori».

Guardiola incolpa le emittenti, in questo caso la Bbc, per queste sfide che si sono susseguite in maniera troppo ravvicinata: «La gente non può immaginare che pugno in faccia essere fuori dalla Champions League nel modo in cui è successo. Perché non darci un giorno in più e giocare la domenica quando Coventry e United non hanno giocato a metà settimana. Per le emittenti? Ok».

Guardiola: «L’anno prossimo quando Champions e Carabao Cup coincideranno chi farò giocare? Le riserve?»

La situazione peggiorerà con la nuova Champions League, che in qualche settimana si giocherà con la Carabao Cup:

«Quando giocheremo la Champions League– speriamo di qualificarci – sarà la stessa settimana della Carabao Cup. Come giocheremo? Giocheremo con l’Eds (elit development squad, le riserve) nella Carabao Cup? Dopo la prossima stagione andremo [anche] al Mondiale per Club».

«Siamo incredibilmente felici, (abbiamo) molti soldi, (siamo) incredibilmente prestigiosi. Ma quanti giorni di riposo concedo ai giocatori? Due settimane di riposo e ricomincia la stagione. È insostenibile».

