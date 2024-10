Di Lorenzo, su di lui Inter, Atletico Madrid e Aston Villa (Cormezz)

Il capitano ha il contratto in scadenza el 2025 e piace perché può essere utilizzato sia da braccetto nella difesa a tre che da quinto a tutta fascia

Il Napoli, dopo un campionato non all’altezza dei campioni d’Italia, è pronto a ripartire per ricostruire la squadra per la prossima stagione. Il presidente si è già mosso con la scelta del prossimo ds Giuseppe Manna, ma adesso bisognerà fare i conti con il mercato. Secondo alcune indiscrezioni uscite nella giornata di ieri molti club, tra cui lìInter, sarebbero interessati al capitano Giovanni Di Lorenzo.

Tra questi, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, ci sarebbe anche l’Aston Villa che è alla ricerca di un nuovo terzino destro e il direttore sportivo Monchi – ex Roma e Siviglia – avrebbe messo gli occhi sul capitano del Napoli.

Il futuro di Di Lorenzo

“Nessuno è completamente intoccabile, capitan Di Lorenzo piace a Inter, Atletico Madrid e Aston Villa. L’Inter potrebbe cedere Dumfries soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025 e Di Lorenzo piace perché può essere utilizzato sia da braccetto nella difesa a tre che da quinto a tutta fascia, giocandosi il posto con Darmian. Sono scenari, valutazioni su discorsi prematuri, il Napoli non ha intenzione di farlo partire, in estate gli ha rinnovato il contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione. Sta per arrivare l’estate della rivoluzione, Manna è solo il primo tassello”.

