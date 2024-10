De Laurentiis è consapevole che l’immobilismo sul mercato è stato il primo dei mali del Napoli (Gazzetta)

Dopo il flop, quasi disastroso di quest’anno, il Napoli si è già mosso sul mercato per la squadra della prossima stagione. La prima mossa del presidente De Laurentiis è stata quella di scegliere il prossimo direttore sportivo, Manna. Poi si è cominciato a guardare al mercato vero e proprio e, come scrive oggi la Gazzetta, ci sarebbe già pronto l’accordo con la giovane stella del Lille David

Al contrario di quanto successo quest’anno, dove il presidente De Laurentiis aveva deciso di non smantellare la squadra vincente della passata stagione, ora si è deciso di avviare una nuova rivoluzione. E il patron azzurro non vuole perdere tempo come gli scorsi anni in cui la strategia dell’attesa non ha sempre pagato.

“L’immobilismo è stato il primo dei mali che ha colpito la squadra, subito dopo essersi cucita addosso il tricolore. E il presidente è il primo ad esserne assolutamente consapevole, ora che non lo potrà più sfoggiare”.

Il discorso di De Laurentiis a Manna

Ancora la Gazzetta dello Sport, precisa che De Laurentiis ha ribadito un concetto al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna:

“E’ ancora aprile, ma il Napoli non ha intenzione di perdere tempo. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro con il nuovo direttore sportivo Manna: non dovranno essere ripetuti gli errori del passato, causati da una strategia troppo attendista. Il club è consapevole di dover effettuare un investimento per reparto”