De Laurentiis assente alla riunione di Calzona, ha dimostrato saggezza dopo tante incursioni con Garcia e Mazzarri

Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza dell’assenza del presidente che ha rispettato il suo allenatore

Per la prima volta in. questa stagione il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa un passo indietro e ieri non era presente a Castel Volturno per la riunione fiume indetta dal tecnico Francesco Calzona con la squadra per chiarire che da oggi si cambia musica. Il Corriere dello Sport sottolinea l’importanza dell’assenza di De Laurentiis e ne spiega i motivi

Il passo indietro di De Laurentiis

“Al centro sportivo ci sono tutti, tranne Adl: il presidente non è intervenuto, ha rispettato il suo allenatore, ha dimostrato saggezza dopo tante evitabili incursioni con Garcia e Mazzarri. Già. E invece Calzona ha meritato considerazione e anche la palma del leader, parlando non soltanto in veste di tecnico ma anche di direttore tecnico, football manager, dt che in un colpo solo ha collegato, unito e organizzato l’intero pianeta Napoli, squadra e club, come mai nessuno in questa stagione.

Basterà per risvegliare l’istinto dei campioni d’Italia e riempire di nuovi stimoli l’anima del gruppo? Con la Roma si vedrà. A cinque giornate dalla fine della stagione è anche un po’ tardi, certo, però come si dice: meglio che mai. Soprattutto se ci sono ancora piccole, residue ma reali chance di rientrare nella zona coppe”.

