Compagnoni (Sky): «A Lindstrom va trovato un ruolo, aveva lo stesso problema in Danimarca»

A Kiss Kiss Napoli: «Soulé non lo vedo superiore a Politano. Se guardo il Napoli però la prima esigenza non dev’essere l’esterno destro».

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky. Ha dato la sua opinione su Soulé e ha parlato del poco minutaggio dato a Lindstrom fino ad ora.

Compagnoni: «Soulé non è superiore a Politano. Di Lindstrom va capito il ruolo»

Secondo le ultime voci di mercato, il Napoli sta sondando Matias Soulé, di proprietà della Juventus e ora in prestito al Frosinone. L’argentino è un esterno destro che andrebbe ad alternarsi con Matteo Politano. Compagnoni ha dichiarato:

«Soulè è un talento, bisogna capire di che livello. A Napoli ci starebbe bene, ma non lo vedo superiore a Politano. E’ un 2003 e bisogna capire che margini di crescita abbia. Se guardo il Napoli però la prima esigenza non dev’essere l’esterno destro».

Sullo scarso minutaggio di Jesper Lindstrom, l’acquisto più oneroso del Napoli nel mercato estivo 2023 (25 milioni):

«Dovrebbero trovargli un ruolo, ma si porta dietro questo dubbio da quando giocava in Danimarca».

Il danese non convocato in Nazionale per il poco minutaggio nel Napoli

Lindstrom non è nella lista convocati della nazionale danese. C’era da aspettarselo, visto il poco minutaggio che l’attaccante del Napoli sta collezionando quest’anno. Senza dimenticare che ha sulla coscienza il gol sbagliato a Barcellona. È il nuovo Michu che si mangiò un gol epico contro l’Atletico Bilbao.

Arrivato dall’Eintracht come il colpo del mercato: 25 milioni di euro. Né Garcia né Mazzarri hanno capito cosa fare di lui, adesso tocca vedere se andando avanti con la gestione Calzona, il danese riuscirà a trovare più spazio. La vediamo dura dopo la serata in Champions. Per ora, gli tocca ingoiare il boccone amaro di non poter giocare neanche con la nazionale.

ilnapolista © riproduzione riservata