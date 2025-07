Insigne torna in Italia: «Attendo novità per il futuro, voglio riconquistare la Nazionale»

L’ex giocatore del Napoli, Lorenzo Insigne, è tornato ufficialmente in Italia dopo la lunga parentesi (durata circa tre anni) al Toronto. Attualmente è svincolato e attende una nuova opportunità per rilanciare la propria carriera, sognando quel ritorno in Nazionale a cui non ha mai smesso di credere. Le voci più insistenti lo vedono in orbita Lazio con Maurizio Sarri che farebbe carte false per riaverlo dopo la felice parentesi insieme all’ombra del Vesuvio. A seguire quanto dichiarato a Sky Sport, intercettato questa mattina a Fiumicino.

Le parole di Insigne al ritorno in Italia

«Mi sento molto molto bene, ora mi godo le vacanze e il relax con la mia famiglia. Poi spero di tornare a giocare al più presto. Se ci sono stati già contatti? Non lo so, se la sta vedendo il mio procuratore. Quando ci saranno novità concrete mi informerà lui. Io penso solo a fare il mio lavoro ed essere pronto quando arriverà una chiamata. Addio al calcio di Hamsik e Mertens? Con loro ho passato momenti straordinari, Marek è stato il mio capitano, una persona stupenda a cui auguro il meglio. Anche con Dries ho fatto diversi anni, aiutandolo a diventare il capocannoniere del Napoli di tutti i tempi. Sono felice di aver giocato con loro».

«Sicuramente uno dei primi obiettivi è quello di tornare in Nazionale. Da tanto tempo non indosso quella maglia e spero di tornare a farlo presto ma ora devo concentrarmi sulla nuova avventura. Poi sarà una conseguenza cercare di riconquistare la Nazionale. Gattuso? Con lui ho un ottimo rapporto, ci sentivamo spesso prima che diventasse ct. L’ho chiamato per fargli i complimenti».