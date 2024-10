“City derubato, risultato crudele e immeritato”. Il Telegraph prende bene la vittoria del Real Madrid

Anche l’Arsenal eliminato, quindi nessuna squadra inglese in semifinale di Champions. Ad aumentare l’imbarazzo, è il fatto che la finale sarà a Wembley.

Nella serata di ieri il Manchester City ha perso in casa, ai rigori, contro il Real Madrid. Ciò ha comportato l’esclusione della squadra di Guardiola dalla semifinale di Champions; non solo, anche l’Arsenal non parteciperà alle semifinali. Non ci sarà, dunque, un club inglese tra le prime quattro squadre d’Europa.

Manchester City e Arsenal eliminati: la Premier League non è più una “Big One”

Il Telegraph scrive:

E’ l’ottava volta nell’ultimo quarto di secolo che l’Inghilterra si ritrova senza un club rappresentante in semifinale di Champions League. Lungi dal cedere il loro status di re d’Europa, i padroni di casa del City hanno soffocato il Real per gran parte di un match ad alta tensione. Il quarto di finale si è risolto con un risultato crudele e immeritato, ma se combinato anche con la sconfitta dell’Arsenal, diventa un’immagine ancor più brutta della Premier League nella competizione europea.

Si è parlato a lungo di “Big Five” dei campionati europei, ma nelle ultime stagioni la Premier League ha dominato come “Big One”, raccogliendo i migliori talenti di tutto il mondo. Tre dei primi sette nella classifica Opta dei club più influenti del mondo sono inglesi, eppure sono stati esclusi da una semifinale di Champions. I fatti dimostrano che l’asse di potere si è spostato. Ad aumentare l’imbarazzo è il fatto che la finale sarà a Wembley.

Sul match:

Spesso una partita non può essere raccontata solo attraverso le statistiche, ma questa (con il City che fa 32 tiri in porta contro gli 8 del Real) ha dimostrato una supremazia evidente. Un miracolo per gli spagnoli che siano arrivati ai tempi supplementari. E’ stato l’effetto del continuo tiki taka richiesto da Guardiola; Dani Carvajal sembrava esausto. Ma la lotteria dei rigori ha determinato l’esito della partita. Un’ulteriore macabra conseguenza per la Premier League è che sembra che non ci sarà il quinto posto per un club inglese nella prossima stagione di Champions League. Il City ha tutto il diritto di considerarsi derubato. Wembley non sarà addobbata per le squadre inglesi tra cinque settimane; ma questo offre una lezione obiettiva su come le placche tettoniche si siano leggermente spostate, e la presa di potere della Premier League possa essere contrastata.

