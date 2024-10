Cheddira, la grande paura dei tifosi del Napoli: dopo la doppietta, dobbiamo tenercelo?

Il marocchino è di proprietà del Napoli e potrebbe anche tornare alla base se la prossima stagione dovesse essere al risparmio

Cheddira, dietro il danno c’è la paura della beffa per i tifosi del Napoli: ora dobbiamo tenercelo?

A Bari se lo stanno piangendo con i lacrimoni. Lo scorso anno in Serie B segnò 17 gol. Oggi i biancorossi sono a un passo dalla Serie C e col marocchino moto probabilmente avrebbero almeno una dozzina di gol in più e quindi sarebbero più tranquilli in classifica. A Napoli però è diverso. l’attaccante di 26 anni ha segnato una doppietta e provocato un rigore. Salgono a cinque le sue reti in campionato. Poiché il cartellino è di proprietà del Napoli, a questo punto si fa largo la grande paura: resterà qui? Dopo aver subito una doppietta, in genere i presidenti si innamorano degli attaccanti che hanno loro dato un dolore. E oggi Cheddira – che è un signor professionista – ha certamente dato un dolore a De Laurentiis. Ha fatto calare quasi allo zero le residue speranze di agguantare la Champions del prossimo anno.

Il presidente, nell’ottica anche di risparmiare (che immaginiamo sarà la filosofia della prossima stagione) potrebbe pensare di trattenere il centravanti almeno come riserva. Osimhen partirà. Simeone partirà. Bisogna vedere cosa accadrà con Raspadori.

In ogni caso Cheddira si sta confermando un professionista serio. Di Francesco lo ha elogiato. Ha sottolineato che si è sempre speso per la strada, «te lo trovi sempre se poi comincia anche a segnare con continuità». A lui vanno fatti i complimenti per la giornata di oggi. Si è tolto un bello sfizio. Un giorno potrà raccontare di aver segnato una doppietta al Napoli campione d’Italia nello stadio intestato a Maradona.

Le parole di Cheddira a fine partita

Cheddira: «Segnare in questo stadio è fantastico, spero di farlo con la maglia del Napoli»

Napoli-Frosinone finisce 2-2. Un pessimo risultato per il Napoli, un buon risultato per il Frosinone. Nel post partita Cheddira, autore di una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

«Sono contento, un’emozione unica perché stiamo lottando con le unghia e con i denti per la salvezza. Segnare in questo stadio è fantastico, speriamo di farlo con la maglia del Napoli. La doppietta più importante. Lo dedico a mia madre. Scambio la maglia con Victor, lui è di un altro livello».

Sulla lotta salvezza:

«Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo e lottare per ogni pallone. Sono molto felice per questo punto e per la squadra».

