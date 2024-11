Cavani, a 37 anni, è ancora decisivo: segna l’1-2 di River Plate-Boca Juniors (Video)

Il match è poi terminato 2-3. Segna al 62esimo di testa; a fine gara dichiara: «Desideravo venire in questo club e vivere emozioni del genere».

Il Boca Juniors ha battuto il River Plate nei quarti di finale di Copa de la Liga 3-2; il gol del 2-1 del Superclasico lo ha segnato l’intramontabile Edinson Cavani. Il centravanti 37enne è in Argentina dall’estate 2023, dopo un’avventura sfortunata nel Valencia la scorsa stagione.

Cavani: «Volevo venire al Boca per vivere emozioni del genere»

Sky Sport riporta le sue dichiarazioni a fine gara:

«Avevo il desiderio di venire in questo club e vivere emozioni del genere. Era un mio desiderio e l’ho realizzato, sono felice perché il popolo Xeneize è orgoglioso della sua squadra. In avvio abbiamo sofferto e non riuscivamo a trovare la palla, ma nessuno si è arreso: ci siamo guardati negli occhi, eravamo consapevoli di poter ribaltare la situazione».

Al 62esimo il colpo di testa dell’uruguaiano; il portiere del River non può arrivarci. E’ a quota 9 reti con la maglia del Boca.

El gol de Cavani con relato italiano. Cine 🚬🚬 pic.twitter.com/4qsYDQfpKG — Marcelo Merkato (@MarceloMerkato) April 22, 2024

I tifosi del Boca Juniors sono già impazziti per Edinson Cavani. Le Parisien racconta la serata, con i commenti entusiasti dei tifosi. Il Boca ha affrontato il Nacional nel ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, che in Sud America è l’equivalente della Champions League. Cavani non ha segnato ma ha fatto impazzire tutti: “il suo arrivo ha causato un vero e proprio terremoto in questo lato del Rio de la Plata”.

Diego Estévez, autore del libro “Boca Locura”, dice di Cavani: «È uno degli acquisti più significativi nella storia del club, paragonabile al trasferimento di Diego Maradona o ai ritorni di Martin Palermo, Juan Roman Riquelme e Carlos Tévez. È una cosa enorme».

I tifosi sono orgogliosi di Cavani, che ha scelto il Boca invece di qualunque altro club: «Poteva andare in Arabia Saudita o negli Stati Uniti ma ha scelto di venire qui, questo la dice lunga su di lui».

ilnapolista © riproduzione riservata