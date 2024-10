Cassano alla Rai: «Il disastro del Napoli è tutta colpa di De Laurentiis»

«La Juventus gioca alla carlona. Allegri come Mourinho, si mettono in difesa e non fanno gioco. La Serie A un campionato farlocco senza qualità»

Antonio Cassano senza freni alla Rai. In collegamento alla Domenica Sportiva ha sparato a zero su Allegri, Mourinho e il calcio italiano. Le sue parole riportate da FanPage. Interrogato sulla prestazione della Juventus contro la Fiorentina, Cassano senza peli sulla lingua, dice quello che pensa:

«La Juventus gioca alla carlona, non fa tre passaggi di fila. Ha 17 nazionali ma a febbraio è già fuori dalla lotta scudetto, con tanti punti di svantaggio. Allegri ha sempre detto che il calcio è una cosa semplice e che contano i risultati. Allora che ci fa ancora alla Juve? Avrebbe dovuto fare un passo indietro già l’anno scorso… lui che non vince da 3 anni. E prende 10 milioni per non vincere».

Il disastro del Napoli è tutta colpa dell’egocentrismo di De Laurentiis

Cassano difende Pioli e critica a Leao. Per concludere la sua dissertazione, Cassano parla anche del Napoli e di Mourinho:

«Il disastro dei campioni d’Italia di quest’anno si spiega in un solo modo: l’egocentrismo del suo massimo dirigente che ha sbagliato tutto. Il disastro è tutta colpa sua. La verità è che quando c’era Spalletti lui contava zero. Il miracolo lo hanno fatto l’allenatore e i ragazzi che lo seguivano. Si è visto cosa è successo quando Spalletti è andato via… De Laurentiis diceva che il Napoli poteva allenarlo chiunque… ha preso Garcia che era stato esonerato in Arabia e Mazzarri che non allenava dal 1940. E questa è la dimostrazione che le chiacchiere se le porta il vento».

E poi:

«Mourinho un bollito bravo a buttare solo fumo negli occhi della gente. Faceva solo cinema, era rissoso. De Rossi invece si sta dimostrando un grande perché sta tirando il meglio dalla squadra che ha disposizione. Quello di Theo ad Almqvist è un gesto volontario e io che ho giocato a pallone posso dirlo. Lì Theo doveva tirare indietro la gamba, invece lo colpisce intenzionalmente. Per me meritava cinque giornate di squalifica. Si vede che gli va addosso apposta. Ah, Bergonzi… quando ti vedo a Genova ti do uno scappellotto».

Cassano contro Allegri: «Come Mourinho, si mettono in difesa e non fanno gioco»

Nel giro di qualche minuti Cassano infierisce su Allegri e sul suo modo di giocare:

«Quando Allegri dice che l’obiettivo è stare tra le prime quattro per arrivare in Champions secondo me prende in giro i 12 milioni di tifosi che ha una società che ha una grande tradizione come la Juve. Sono 3 anni che dico che non s’è mai evoluto, come Mourinho… si mettono in difesa e non fanno gioco. Per come la vedo io o prendono un allenatore di spessore come Klopp o Tuchel oppure un giovane come De Zerbi, Thiago Motta che pure fanno giocare bene le loro squadre».

Ovviamente, in studio le idee di Cassano non convincono. Interviene Eraldo Pecci a farglielo notare ma FantAntonio va dritto come un treno:

«Si vede che vediamo le cose da due televisori diversi… ma guardate Pioli che ha vinto lo scudetto col Milan con Krunic, Bennacer e Kjaer. Guardate il Napoli che manda via 6 calciatori e ne prende altri nuovi, alcuni anche sconosciuti come Kvara, e Spalletti vince lo scudetto. Guardate il Bologna che ha speso 1 euro e 50 e vedete dov’è e come gioca. Tutti hanno in comune un’offerta di gioco che aiuta il gruppo a crescere. Allegri no, questo non lo fa. E visto che lui si basa molto sui risultati e non ha vinto niente allora doveva fare un passo indietro già l’anno scorso. Il problema è che in Italia c’è chi ha una stampa a favore e viene spinto e chi no come Pioli che non ha abbastanza amici e viene messo in croce».

ilnapolista © riproduzione riservata