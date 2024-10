Caso Osimhen, entro un mese la Procura deciderà se proseguire o archiviare (Sky)

L’ipotesi di reato è di falso in bilancio. Gli avvocati di De Laurentiis depositeranno una memoria difensiva

Oggi De Laurentiis, presidente del Napoli, ascoltato dalla Procura di Roma sul caso plusvalenze fittizie. L’indagine ruota attorno all’affare Osimhen, oggi il presidente ha chiesto di essere ascoltato. Sky fornisce gli ultimi aggiornamenti sul caso.

La Giustizia sportiva ha già assolto il Napoli

Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport:

«L’indagine è quella sulla presunte plusvalenze fittizie, la trattativa è quella che nel lontano 2020 ha portato Osimhen dal Lille al Napoli. La Giustizia sportiva ha già assolto il Napoli. Procedimento che potrebbe riaprirsi soltanto nel caso in cui arrivino nuovi sviluppi. Oggi l’audizione del presidente De Laurentiis che ha voluto esser ascoltato per raccontare la sua verità su una trattativa da 70 mln più dieci di bonus con l’inserimento di alcuni giovani di allora. Una certa soddisfazione da parte di De Laurentiis e del pool di avvocati. Verrà preparata una memoria difensiva. L’ipotesi di reato è di falso in bilancio con una richiesta in giudizio. Con questa memoria difensiva, entro un mese più o meno, la procura deciderà se continuare l’iter giudiziario o archiviare il caso. Faccenda aperta solo sotto il profilo della giustizia ordinaria. La volontà del Napoli e di De Laurentiis di voler essere ascoltato per raccontare la sua prospettiva».

Caso Osimhen, De Laurentiis in Procura su sua richiesta per provare la sua innocenza (Repubblica)

De Laurentiis è atteso negli uffici della Procura di Roma per essere ascoltato sulle accuse di falso in bilancio nell’affare Osimhen.

Lo scrive “Repubblica“. Il giornale specifica che non si tratta di un interrogatorio, bensì di un’audizione chiesta dal presidente del Napoli per esporre la sua versione dei fatti.

“Non c’è stato alcun rinvio a giudizio per il momento e Adl ha preparato in questi due mesi e mezzo le sue controdeduzioni, convinto di poter provare la sua innocenza. La battaglia legale è dunque appena cominciata e si tratta di capire se c’è ancora margine con la giustizia ordinaria per evitate il processo. Sullo sfondo ovviamente anche la giustizia sportiva, che ha aperto a sua volta un fascicolo sulla vicenda. Assoluzione, multa o lieve penalizzazione per il Napoli: sono queste le tre ipotesi sul tavolo”.

