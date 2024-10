«È uno strano matrimonio a tre con la federazione slovacca, darò il massimo fino a giugno perché Napoli è stata la mia vita»

Calzona: «Non è vero che De Laurentiis mi ha offerto di rimanere nello staff per l’anno prossimo».

Ecco cosa ha detto Calzona ai microfoni di Dazne del suo futuro col Napoli.

Pensa di poter essere confermato per l’anno prossimo?

«Io ho un contratto che scade a giugno, abbiamo degli accordi e ho un contratto con la Federazione slovacca. È uno strano matrimonio a tre, io darà il massimo fino a giugno perché Napoli è stata la mia vita ed è la mia vita adesso, ma poi ne parleremo a fine stagione»

Vero che De Laurentiis le ha offerto di restare nello staff l’anno prossimo?

«No. Assolutamente no»

La richiesta di Calzona ai calciatori del Napoli

Il Napoli ha salutato definitivamente la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions. la matematica lascia ancora qualche speranza, ma lo stesso Calzona è stato chiaro. Ora comincia la rincorsa per le restanti possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione e proprio per questo i calciatori dovranno impegnarsi al massimo. È stato il tecnico a chiederlo, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

“Il Napoli ha virtualmente salutato la Champions dopo la sconfitta con l’Atalanta e domenica a Monza comincerà l’inseguimento a quel che resta: l’Europa League o la Conference League.

Calzona ha chiesto ai suoi di rispettare il finale e anche il popolo. Che poi altro non è se non un richiamo all’orgoglio personale: gente come Osi, Kvara, Zielinski, Anguissa e così via hanno storie, talenti e potenziali tali da obbligare a chiudere a testa alta un anno da dimenticare”

