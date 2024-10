Cagliari-Juventus, per Calvarese manca un rigore ai bianconeri: gomitata di Mina su Alcaraz

La moviola su Tuttosport: “Piccinini in difficoltà nella prima frazione. Il difensore colombiano colpisce l’avversario prima di intercettare il pallone”

La moviola di Cagliari-Juventus dell’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su Tuttosport. Per Calvarese manca un rigore alla Juventus per un fallo di Mina su Alcaraz. Corretti i rigori assegnati al Cagliari, qualche precisazione sul primo trasformato da Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli.

La moviola di Cagliari-Juventus

Il rigore non assegnato alla Juve:

“Prestazione dai due volti per Marco Piccinini alla Unipol Domus di Cagliari. È ovviamente il primo tempo la frazione che lo mette più in difficoltà, con tre episodi nelle aree di rigore. Pronti, via, e dopo pochi minuti Yerry Mina colpisce Carlos Alcaraz con una gomitata sul viso. Manca un rigore per la Juventus, perché il difensore colombiano colpisce l’avversario (che infatti perderà sangue e dovrà essere medicato per il prosieguo del match) prima di intercettare di testa il pallone“.

Il primo rigore è “da interpretare” secondo Calvarese. La valutazione complessiva sul fallo di mano di Bremer è comunque corretta. “Braccio in posizione innaturale ma soprattutto molto alto”. Ineccepibile il secondo rigore. Szczesny travolge Zito Luvumbo. Nessun accenno al fallo che ha portato al 2-1 siglato da Vlahovic su punizione.

Silenzio sul futuro di Allegri, lui si sente sempre più isolato (Sky)

Il futuro di Allegri interessa a molti. In primis al diretto interessato. L’allenatore ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Tuttavia le voci su un addio anticipato si fanno sempre più forti. La società ancora non ha chiarito il suo futuro, Giuntoli non lo ha chiamato. Questo silenzio fa sentire il tecnico sempre più isolato. Lo scrive Sky Sport.

Scrive la redazione della pay tv:

“Nessun contatto ufficiale con il club su questo argomento. Da quello che risulta a Sky Sport, non ci sono stati incontri tra Giuntoli e Allegri, né per annunciargli la fine anticipata del rapporto con la Juventus, né per prolungare il contratto, né per concordare che si andrà avanti sino al termine dell’accordo, al momento senza rinnovo. E, in questa situazione di totale silenzio, l’allenatore si sente sempre più isolato. Questo e le indiscrezioni a proposito di possibili avvicinamenti ad altri allenatori (su tutti Thiago Motta) lasciano pensare che il secondo ciclo di Allegri alla Juventus stia per concludersi”.

