Bayern in semifinale di Champions grazie al “capolavoro tattico” di Tuchel: difesa e contropiede (Sueddeutsche)

Anche Bayern-Arsenal è stata una “battaglia difensiva”. In pratica un catenaccio all’italiana: blocco difensivo basso e ripartenza fulminea

La Sueddeutsche racconta la vittoria del Bayern in Champions League contro l’Arsenal. Grazie all’1-0 firmato Kimmich (all’andata finì 2-2), i bavaresi vanno in semifinale. Dopo una stagione lunga e piena di delusione, per il Bayern questa è una delle poche gioie. E Tuchel, allenatore tanto bistrattato in Baviera, potrebbe essere quello che riporta il Bayern sul tetto più alto d’Europa.

Il capolavoro tattico di Tuchel

Per il quotidiano tedesco il Bayern è in semifinale grazie al “capolavoro tattico” di Tuchel: difesa e contropiede.

“Probabilmente è questo che Thomas Tuchel voleva: essere chiaro per essere libero. Sono passati quasi due mesi da quando il Bayern ha annunciato la separazione dal Tuchel. La decisione di lasciare ha fornito chiarezza, “e la chiarezza porta libertà”. Non deve più valutare gli “effetti a lungo termine” delle sue decisioni. Potrebbe essere un po’ più spietato“.

Tuttavia da quel momento non tutto è andato per il meglio. Il Bayern ha comunque perso la Bundesliga dopo 11 anni. “Nelle conferenze stampa, Tuchel fissava spesso il vuoto, non riusciva a nascondere la sua impotenza“.

“Tuchel non è solo l’allenatore con il quale il Bayern non vince il campionato per la prima volta in undici anni, che è stato espulso dalla Coppa di Germani contro il Saarbrücken e ha litigato costantemente con gli i giornalisti tv. Ma è anche colui che porterà il Bayern alle semifinali di Champions League contro il Real Madrid dal 2020. È l’allenatore che, nonostante tutte le incomprensioni tra lui e la società, può ancora vincere il titolo più importante“.

Ieri sera per lui c’erano solo elogi. «Ha trovato la ricetta giusta», ha dichiarato Goretzka. «Un capolavoro tattico» secondo il presidente Hainer. È un allenatore «semplicemente intelligente» secondo il direttore sportivo Eberl.

“Il Bayern non ha giocato esattamente “alla Bayern Monaco”. Le migliori partite di questa stagione, si sono basate proprio sul contropiede. Nel primo tempo entrambe le squadre hanno voluto evitare errori. Nella seconda metà la squadra di Monaco si è presto resa pericolosa“.

Kimmich eroe della Champions: da terzino è il più forte

Il gol di Kimmich ha quindi regalato la semifinale al Bayern ma soprattutto a Tuchel. Tra i due il rapporto non è mai stato idilliaco:

“Da quando è stata decisa la separazione tra Tuchel e il Bayern, la posizione di Kimmich è cambiata in modo significativo. Come è noto, l’allenatore avrebbe preferito Declan Rice come centrocampista difensivo“. In quel ruolo però Tuchel ha dovuto utilizzare Kimmich. Quando poi il calciatore è passato a fare il terzino, “è stato quasi sempre il miglior giocatore del Bayern in campo“.

Le altre mosse tattiche di Tuchel riguardano Thomas Muller. “Nonostante gli infortuni di Gnabry e Coman, Muller è rimasto in panchina per 90 minuti“. In pratica l’allenatore ha optato per un catenaccio all’italiana. “Quando la battaglia difensiva è stata finalmente vinta con il fischio finale, Goretzka è caduto in ginocchio e i tifosi hanno iniziato a cantare”.

