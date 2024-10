Ancelotti: «Tutti ci davano per morti ma il Madrid non muore mai. Si poteva vincere solo in questo modo»

«Mi piace molto quando una squadra si sacrifica, combatte. Sui rigori siamo rimasti molto sorpresi di Rudiger»

Ancelotti dopo la vittoria ai rigori del Real Madrid contro il Manchester City.

Come si spiega questa vittoria?

«Non si spiega. Siamo partiti bene, siamo andati avanti e poi abbiamo iniziato a difendere, a soffrire, e ci siamo qualificati. Stavamo pensando di giocare in modo diverso, ma quando siamo andati avanti abbiamo abbassato troppo il blocco. Il City aveva più controllo. Ce l’ha sempre. Penso che abbiamo difeso molto, molto bene».

Una grande prova di sopravvivenza.

«Il Madrid lo ha fatto molte volte. Nella ripresa eravamo convinti che ci saremmo qualificati. Andrey (Lunin) ha giocato una partita fantastica. Mi piace molto quando una squadra si sacrifica, combatte. Oltre alla qualità. Si poteva vincere solo in questo modo».

Cosa le ha detto Guardiola?

«Si è congratulato con noi per la qualificazione. Ci ha augurato buona fortuna. È un gentiluomo. Questo club, il City, è un club per gentiluomini».

La squadra ha ancora energie?

«Stiamo molto bene, non abbiamo problemi fisici. Abbiamo tempo fino a domenica. Dobbiamo recuperare e dobbiamo renderci conto che abbiamo fatto qualcosa di molto buono. Tutti pensavano che fossimo morti, ma nessuno può pensarlo, Madrid non muore mai.”

«Abbiamo giocato molto bene in difesa. Il City ha cercato di creare molti problemi. L’abbiamo fatto molto bene».

Ancelotti in zona mista.

Come hai visto la partita?

«Abbiamo sfruttato l’opportunità che avevamo. Abbiamo cercato di iniziare la partita forte, non come l’anno scorso, per avere più pressione. È andata bene per noi, perché abbiamo segnato presto. E poi, difendere, combattere e sacrificare. Per me, era l’unico modo per uscire vivi da questo spareggio».

«Sui rigori i giocatori avevano molta fiducia, erano molto calmi, io non tanto. Alla fine è andata bene. Siamo rimasti molto sorpresi da Rüdiger, non avevamo tirato bene i rigori in questa stagione, ma tutti hanno fatto bene».

Proprio mentre si parlava del Milan di Sacchi, è questo il Madrid di Ancelotti?

«No. Questo è il Madrid di Madrid. Faccio parte di questo gruppo. Sono molto orgoglioso. Questa squadra mostra sempre un impegno straordinario, che è stato forgiato in questa stagione con gli infortuni all’inizio. Penso che tutti siano molto concentrati su come difendere e stanno facendo bene».

Quinta semifinale in cinque stagioni a Madrid. Arriverà la terza finale?

«E se mia nonna avesse le ruote… Dobbiamo giocare la semifinale. Siamo molto felici di aver raggiunto la semifinale, soprattutto dopo aver eliminato i campioni d’Europa, sono una grande squadra».

Le ultime volte che il Madrid ha battuto i campioni in carica, hanno vinto la Champions League…

«Le statistiche sono lì per essere smentite».

ilnapolista © riproduzione riservata