Amadeus lascia la Rai: volevano appioppargli Povia a Sanremo, al pranzo con Pino Insegno non ha retto

Il Corriere della Sera racconta le pressioni politiche ricevute dal conduttore che si sarebbe aspettato un trattamento che tenesse conto dei risultati

Perché Amadeus lascia la Rai. Lo racconta il Corriere della Sera con un articolo molto informato di Renato Franco: “tutti i perché di un divorzio dalla Rai che appare scontato. Il presentatore firmerà con Discovery”.

Ecco cosa scrive il Corriere della Sera:

A 61 anni il conduttore ha tirato il suo personale bilancio professionale e ha deciso che non è disposto a sopportare ancora certe dinamiche, certe pressioni, certe sollecitazioni. (…) Si aspettava un trattamento che tenesse conto dei risultati che ha portato in Rai sia in termini di ascolti sia in termini di raccolta pubblicitaria (c’è chi parla di quasi 100 milioni di euro l’anno).

Amadeus chiedeva alla Rai autonomia e libertà. (…) Amadeus da tempo non si sente né capito né protetto.

Le prime crepe sono arrivate già prima dell’ultimo Sanremo; mentre lui ragionava sulle canzoni migliori da portare sul palco, le pressioni erano continue: la richiesta di Povia (vicino alla Lega) nel cast dei cantanti in gara, la pretesa di infilare Hoara Borselli (area Fratelli d’italia) in qualche modo come ospite, il tentativo di affiancargli Mogol (ancora Fdi) come direttore artistico. Sforzi inutili, perché il conduttore li ha respinti al mittente; ma la prova che qualcosa era radicalmente cambiato intorno a lui. In mezzo anche una richiesta quasi fantozziana: un pranzo «di cortesia» con Pino Insegno, in realtà il modo di tirarlo per la giacca ancora una volta per dare — lui punta di diamante dei conduttori — una sorta di legittimazione esterna a Insegno che è rientrato in Rai con l’etichetta di «raccomandato» per i suoi rapporti diretti con la presidente del consiglio Meloni.

La deadline è fissata a inizio settimana, quando a viale Mazzini andrà in scena l’incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai Giampaolo Rossi (lunedì scorso invece il conduttore aveva fatto visita all’ad Roberto Sergio). L’appuntamento sembra essere destinato ad avere i contorni di un pro forma per Amadeus che ormai sembra orientato nella sua scelta, anche se Rossi ha fatto sapere di volere far di tutto per trattenere il conduttore, anche con un importante rilancio economico.

ilnapolista © riproduzione riservata