La domanda ad Amadeus: “C’è il rischio di fare come con Garcia dopo Spalletti?”

In conferenza è stato chiesto al conduttore se dopo di lui si correrà lo stesso rischio del Napoli con Garcia dopo Spalletti

Alle 12:00 è andata in scena la conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 in diretta dal roof dell’Ariston con Amadeus e Giorgia co-conduttrice. Tra le domande poste al conduttore, noto tifoso interista, ce ne è stata una sul Napoli

Amadeus e il paragone con Garcia e il dopo Spalletti al Napoli

Nel corso della conferenza stampa odierna ad Amadeus, che ha confermato essere al suo ultimo anno di conduzione, è stato chiesto se chi verrà dopo di lui non correrà il rischio di vivere una sorta di parallelo con Garcia nel dopo Spalletti: “Non vorrei parlare di questo tutta la settimana, Sanremo per me è un onore e una gioia. Non voglio dire le stesse cose, sento il bisogno di fermarmi e pensare ad altro, qualora ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo a prescindere da me”.

La prima serata della kermesse canora ha registrato 65.1% di share. Questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston solo 15 dei 30 cantanti in gara. Ospiti della serata Leo Gassmann, il cast di Mare Fuori e John Travolta. Diretta in streaming su RaiPlay e su Rai Ufficio Stampa.

I 15 artisti che si esibiranno questa sera, in ordine alfabetico, sono: Alfa, Annalisa, Big Mama, Clara, Dargen d’amico

Emma, Fred De palma, Gazelle, Geolier, Il Volo, Irama, Loredana Bertè, Mahmood, Renga e Nek e The Kolors. Di seguito gli abbinamenti:

Fred De Palma sarà presentato da Ghali

Loredana Bertè sarà presentata da Sangiovanni

Dargen D’Amico sarà presentato da Diodato

Mahmood sarà presentato da Alessandra Amoroso

Il Volo saranno presentati da Rose Villain

Geolier sarà presentato da Fiorella Mannoia

Renga e Nek saranno presentati da La Sad

Alfa sarà presentato da Mr Rain

Emma sarà presentata da Santi Francesi

The Kolors saranno presentati da Angelina Mango

Big Mama sarà presentata da Il Tre

Irama sarà presentato da Ricchi e Poveri

Annalisa sarà presentata da Maninni

Clara sarà presentata dai Negramaro

Gazzelle sarà presentato dai Bnkr44

