Allegri: «Futuro? Non ci penso. In questo momento conta solo la qualificazione Champions»

In conferenza: «Parole di Elkann? Sono importanti, sottolineano il lavoro iniziato tre anni fa che proseguirà con il responsabile che è Cristiano Giuntoli»

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa il derby Torino-Juventus. Il tecnico bianconero ha parlato degli obiettivi prioritari del club, che hanno la precedenza sulle discussioni sul suo futuro.

«Tra Champions, Mondiale e campionato la prossima stagione potrebbe essere meravigliosa. Non abbiamo parlato delle partite dei quarti di Champions: Real-Manchester straordinaria, valori tecnici di altissimo livello, è stato un piacere vederla. Anche l’Atalanta ha fatto una bella partita, anche Milan-Roma. Bisogna essere fiduciosi nel calcio italiano. La Serie A si dice sempre che sia un campionato di basso livello, ma qualcosa di buono c’è, basta guardare i risultati dello scorso anno e di quest’anno».

Questo potrebbe essere il suo ultimo derby

«Non ho pensato che potrebbe essere il mio ultimo derby. Ho pensato solo che è importante per noi, per i tifosi e per la città. Per la Juventus tornare a giocare la Champions è importantissimo, per l’immagine, perché noi non possiamo stare senza giocarla per due anni, e a livello economico. Se la raggiungeremo avremo fatto un ottimo lavoro. Essere al pari di vittorie nel derby con una leggenda come Trapattoni mi riempie di gioia».

Sul futuro

«Non mi pongo il problema del mio futuro. Siamo dentro l’obiettivo, non l’abbiamo ancora raggiunto. Parlare del futuro ora non serve. L’importante è concentrarsi sul Trino. Dovremo lavorare bene, abbiamo lavorato fino a oggi per arrivare a questo finale. Siamo partiti con l’obiettivo della Champions, confermato anche dalla società, e quello della Coppa Italia. Nell’ultimo mese si decidono le cose ed essere dentro tutti gli obiettivi, con tutte le problematiche che abbiamo avuto, ci siamo. Ora però bisogna raggiungerli, il resto non conta niente».

Allegri: «Bisogna pensare solo all’obiettivo Champions»

«In questo momento bisogna pensare solo al raggioungimento degli obiettivi. Entrare o non entrare in Champions fa ballare 100 milioni. Tutti siamo coinvolti nel raggiungimento di questo obiettivo. Futuro? Deciderà la società, ma in questo momento bisogna unire le forze per arrivare in Champions».

Le critiche

«Contro la Fiorentina abbiamo vinto uno scontro diretto importante, anche per la situazione di classifica. Ma finchè non raggiungiamo l’obiettivo finale non è stato fatto niente. Domani pensiamo al Torino, ma a Cagliari sarà un’altra battaglia. Le critiche ci saranno sempre e le tengo in considerazione, perché vengono fatte da persone che capiscono di calcio e da loro posso prendere spunto. Si può sempre migliorare e stiamo lavorando per farlo. Ai ragazzi non devo rimproverare niente, le critiche vanno accettate».

Sulla lettera di Elkann

«Parole importanti da parte di Elkann, che hanno sottolineato il lavoro iniziato tre anni fa. Il lavoro proseguirà con il responsabile che è Cristiano Giuntoli e dà importanza al lavoro fatto a Vinovo in questi anni»

ilnapolista © riproduzione riservata