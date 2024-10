Allarme tifosi in tutti gli sport, tra droghe e violenza una nuova era di disordini è alle porte (Telegraph)

“La droga aggrava la psicologia tribale, ci concentriamo sul calcio perché ricordiamo gli hooligans ed è un facile capro espiatorio”

Fosse solo il calcio. “Una nuova era di disordini è alle porte”. Per il Telegraph c’è un allarme tifosi in tutta in Europa, e in tutti gli sport. In Inghilterra non se la passano nemmeno all’ippodromo: al Festival di Cheltenham (il più grande meeting di corse di cavalli al mondo, che richiama oltre 250.000 spettatori in quattro giorni) l’atmosfera “quest’anno è stata rovinata da gruppi di giovani minacciosi che sniffavano apertamente cocaina negli atri”. Ma Oliver Brown, il più conservatore degli editorialisti sportivi del conservatorissimo Telegraph, va più a fondo nella sua analisi. Scrive che c’è un trend, che non riguarda solo la Gran Bretagna e il calcio, e che al centro di tutto c’è la droga.

“Sarebbe ingiusto pensare che queste patologie siano limitate esclusivamente al calcio”, scrive Brown. E tra i vari esempi che fa ci mette anche un giornalista italiano a cui venne lanciata della birra addosso a Twickenham: “Non che l’incidente sia stato un caso anomalo. Mi sono ritrovato fradicio allo stesso modo al fischio finale del pareggio in extremis dell’Inghilterra contro gli All Blacks. Anche se i privilegi di questo lavoro non dovrebbero mai essere sottovalutati, penso sempre che tu non abbia mai vissuto fino a quando non hai provato a archiviare 1.000 parole in scadenza con il tuo laptop marinato in una birra chiara a media concentrazione”.

“I problemi riguardano molti sport”, afferma la dott.ssa Martha Newson, antropologa cognitiva delle Università di Greenwich e Oxford e leader mondiale nella ricerca sui rituali alla base del comportamento dei tifosi. “Il calcio riceve semplicemente un’attenzione indebita a causa della sua storia di hooligan e perché è più facile diventare un capro espiatorio“.

Per Brown “è possibile tracciare una linea retta tra il deterioramento della condotta dei tifosi e l’immagine di una Gran Bretagna che sta cadendo a pezzi. Quando la finale degli Europei a Wembley nel 2021 è precipitata in una distopia di droghe pesanti e dominio della criminalità, la tentazione è stata quella di attribuire la debacle ai lockdown che avevano sfilacciato i fili della civiltà. Ma con gli stadi ripristinati alla piena capacità per quasi tre anni, questa moda di usare il Covid-19 come scusa universale non funziona più.

“Oggi – continua Newson – credo che, proprio come nella cultura degli hooligan degli anni ’80, ci sia questa massiccia insoddisfazione per il clima politico, oltre alla frustrazione per la situazione economica”.

E dunque, la droga. La cocaina, soprattutto. “Durante la campagna 2022-23, ci sono stati 200 arresti legati alla cocaina “dentro e intorno” ai campi di calcio britannici: il terzo tipo di arresto più comune dopo quelli per disordini pubblici e violenti”.

Però, continua l’articolo, per quanto possa essere allettante lanciare avvertimenti apocalittici, i campi di calcio del 2024 sono un mondo lontano dalle brutali stalle del bestiame degli anni ’80. Il professor Geoff Pearson, autore di “An Ethnography of English Football Fans: Cans, Cops and Carnivals”, sconsiglia di affrettarsi a paragonare le insensate buffonate di oggi con la carneficina di 40 anni fa. “Nel 1986 ci furono 6.500 arresti legati al calcio. Non siamo neanche lontanamente vicini a questi livelli, e non c’è alcun segno che stiamo tornando a quel disordine di massa. Gli stadi oggi sono molto più sicuri dei pub di una normale città mercato all’ora del calcio d’inizio”.

“Perché la cocaina dovrebbe far parte della routine dello spettatore medio che partecipa allo sport dal vivo? Una ragione pratica è la sua assoluta accessibilità. Un tempo la droga delle rock star e delle persone dell’alta società, ora è mainstream nel Regno Unito, con uno studio che suggerisce che una persona su 40 la assume come una questione di abitudine. Un calo del prezzo al dettaglio al dettaglio, con un singolo grammo di cocaina sceso da 140 sterline a 87 tra il 2019 e il 2021, lo ha reso un livello alto illecito ma sempre più accessibile. La domanda più profonda è perché questi massimi vengono inseguiti in un contesto sportivo. Il professor Pearson ha parlato del desiderio dei fan di un’uscita trasgressiva, “carnevalesca”, che intensifichi o estenda il senso di divorzio dalla normalità. Il dottor Newson ritiene che tale razionalizzazione sia incompleta: “Esistono molti modi diversi per farlo, e non devono necessariamente essere basati sui farmaci. Qualunque farmaco stiamo assumendo, è una scorciatoia per andare altrove. Che sia attraverso gli oppioidi o la cocaina, possiamo raggiungere questi stati intensificati. Ci sono state segnalazioni di consumo di ketamina anche negli stadi di calcio inglesi. Sono davvero scioccata da questo, perché la ketamina è una droga dissociativa, mentre il calcio dovrebbe essere incentrato sulla creazione di associazioni intense, sui sentimenti e sulle connessioni”. Ma se è che le prove di una chiara correlazione tra cocaina e violenza della folla sono insufficienti conclude che la diffusa disponibilità di cocaina a buon mercato ma di elevata purezza potrebbe essere collegata a una maggiore aggressività dei tifosi, con la droga che aggrava la psicologia tribale. Gli eccessi legati alla droga probabilmente si intrecceranno sempre più profondamente nel tessuto sportivo”.

“Per coloro che sono traumatizzati dall’ultima generazione di delinquenti potenziati chimicamente che si aggirano per lo stadio o l’ippodromo locale – conclude l’articolo – è davvero una prospettiva agghiacciante. Una nuova era di disordini è alle porte”.

